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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الروسي يتفقد تحديث الغواصات النووية.. لهذا السبب

صدى البلد

قالت وزارة الدفاع الروسية ،اليوم الجمعة، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو قام بتفقد إصلاح وتحديث الغواصات النووية لأسطول المحيط الهادئ في حوض بناء السفن العسكري الكبير.

وفقاً لما ذكرته رويترز ، فقد شارك شويجو في وقت سابق من هذا الأسبوع في المحادثات بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الذي زار مصنعين للطيران في بلدة كومسومولسك أون أمور.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن شويجو تفقد بناء مجمع لرسو السفن العائم وكيفية إصلاح وتحديث الغواصات النووية في محطة زفيزدا في بلدة بولشوي كامين.

 

وأضافت أن محطة "زفيزدا" هي المنشأة الرائدة لإصلاح الغواصات التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادئ والوحيدة في الشرق الأقصى المتخصصة في إصلاح وتحديث حاملات الصواريخ الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية.

وقالت وزارة الدفاع إن سيرجي شويجو طالب بأقصى استفادة من منشآت إنتاج زفيزدا من أجل استكمال إصلاح وتحديث الغواصات.

 

كما زار شويجو مصنع بروجريس في بلدة أرسينييف الذي ينتج مروحيات عسكرية من طراز كا-52.

 

وشدد على أهمية تحسين القدرات القتالية لمروحيات كا-52إم وحماية طياريها.

 

ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن شويجو أن 'القدرات القتالية لطائرات الهليكوبتر من طراز كا-52 إم بحاجة إلى تحسين، كما يجب وضع زيادة حماية للطيارين.

أسطول الروسي الرئيس فلاديمير بوتين الدفاع الروسية

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