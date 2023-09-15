لويس إنريكي يقلل من خطورة إصابة مبابي

كشف لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، موقف كيليان مبابي، نجم الفريق، من المشاركة أمام نيس، في اللقاء المقرر له اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الفرنسي.



وكان مبابي غاب عن منتخب فرنسا، أمام ألمانيا، في المباراة الودية التي أقيمت الثلاثاء الماضي، بسبب معاناته من إصابة عضلية.



وقال إنريكي في تصريحات صحفية قبل مباراة نيس:" سنناقش حالة مبابي قبل لقاء نيس لمعرفة ما إذا كان سيصبح جاهزا، لكنني أعتقد أنه سيشارك".



وأضاف:" الاستعداد للمباراة بعد فترة التوقف الدولي كان معقدا لأن بعض اللاعبين لم يتمكنوا من العودة في الموعد المناسب".



واختتم:"نيس فريق مجتهد للغاية مع مدرب شاب يملك خبرة، يغامرون كثيرا ويتمتعون بالشجاعة".