بارتفاع غير مسبوق.. الأسهم اليابانية تفتح تعاملاتها

افتتحت مؤشرات الأسهم اليابانية تعاملاتها ، اليوم الجمعة، على ارتفاع، في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وزاد المؤشر "نيكي" الياباني على ارتفاع 0.78 % إلى 33428.44 نقطة.

كما صعد مؤشر توبكس 30.05 نقطة، أو 1.25%، ليصل إلى 2435.62 نقطة.