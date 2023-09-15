مستشفى متكاملة لحد البيت.. القوافل الطبية تستهدف كافة أفراد الأسرة| فيديو

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن هناك مجهود غير عادي يحدث من أجل إطلاق القوافل الطبية وخلق حالة من التناغم بين الوزارات المختلفة، متابعًا أن القافلة تتميز بتنوعها من أجل تقديم الرعاية لكافة أفراد الأسرة.



وأضاف “محسب” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، أن الكشف في القوافل الطبية لا يقتصر فقط على أمراض الضغظ والسكر؛ وإنما يتم تقديم الكشف في عدة تخصصات أخرى على رأسها الجلدية والأسنان والرمد والكشف المبكر عن سرطان الثدي، معقبًا: “ المريض بيتبعتله مستشفى متكاملة لحد بيته”.



وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما حققته مبادرة حياة كريمة هو بمثابة حلم كبير، حيث وفرت للقرى والنجوع صور الحياة المختلفة من توصيل الكهرباء والمياه والخدمات المختلفة في شتى المناحي.