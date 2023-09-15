147 وحدة صناعية بالمنطقة الاستثمارية في بنها بتكلفة 1.1 مليار جنيه| تفاصيل

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان المنطقة الاستثمارية ببنها .

واوضح المركز ان المنطقة الاستثمارية ببنها بمحافظة القليوبية على مساحة إجمالية ٤٦ فدانا، وبتكلفة ١.١ مليار جنيه، تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتوفير فرص العمل.



وتتضمن ١٤٧ وحدة صناعية، تتراوح المساحات بها ما بين ٢٤٠م٢ و٣٦٠م٢، و١٦ منفذ بيع، و١٨ مخزنا، ٦ وحدات تبريد، وتختص بالصناعات الغذائية والزراعية والأنشطة المكملة، وتوفر ٤٥٠٠ فرصة عمل.