صحف الإمارات| الأمم المتحدة تطلق نداءً عاجلا لإغاثة ضحايا الفيضانات في ليبيا .. انهيار 50 ألف مسكن جراء زلزال المغرب.. بايدن: لدي أعمال أهم من مساعي عزلي

5 طائرات إماراتية إغاثة تصل إلى بنغازي تحمل 3 فرق إنقاذ ومساعدات عاجلة

الأمم المتحدة: كان من الممكن تفادي سقوط آلاف القتلى لو كان لدى ليبيا نظام تحذير

كيم يزور أقصى شرق روسيا عقب قمته مع بوتين

أوكرانيا تحرز تقدماً في الشرق

النيجر تلغي ألف جواز سفر دبلوماسي لمقربين من بازوم

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والاقليمية والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الامارات أصدرت، تنويهاً مهماً تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة. وقالت عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس:"تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة، تنوّه "تدرا" بأن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة المستخدمين.



أشارت صحيفة الامارات اليوم إلى وصول خمس طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي الشقيق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهامهم 63 فرداً مزوّدين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة.

عربيا وإقليميا، أفادت صحيفة الاتحاد بأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وشركاؤه أطلقوا نداءً عاجلاً بقيمة 4ر71 مليون دولار، لتلبية الاحتياجات العاجلة لليبيين الذين يعانون من الفيضانات المدمرة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) على موقعه الإلكتروني إن الأموال مخصصة لـ 250 ألف شخص مستهدفين من بين ما يقدر 884 ألف شخص يمكن أن يكونوا في حاجة إليها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويمكن أن يجري تحديث النداء العاجل بمجرد توفر معلومات إضافية. وتابع المكتب أن المناطق الأكثر تضررا هي درنة والبيضاء وسوسة والمرج وشحات وتاكنس وبطة وطلميثة وبرسيس وتوكرة والأبيار.

فيما قالت الصحيفة نفسها إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية أعلنت، أمس، إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض في مدينة درنة، فيما توقع مسؤولون أن يبلغ عدد ضحايا السيول والفيضانات الأخيرة أرقاماً قياسية.

وقال وكيل وزارة الصحة في الحكومة سعد الدين عبد الوكيل: إن فرق البحث المحلية والدولية تمكنت من إنقاذ 510 أشخاص من تحت الأنقاض بمدينة درنة التي تعرضت لفيضانات وسيول مدمرة.

ولفتت صحيفة الامارات اليوم الى اعلان المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أمس، أنه كان من الممكن تفادي سقوط آلاف القتلى جراء الفيضانات المدمرة، وآلاف المفقودين في شرق ليبيا.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، إنه «لو كان بالإمكان إصدار إنذارات، لكانت هيئات إدارة الحالات الطارئة تمكنت من إجلاء السكان، ولكنا تفادينا معظم الخسائر البشرية»، مشيراً إلى قلة التنظيم في ظل الفوضى المخيمة في البلد منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وأشارت صحيفة الخليج إلى اعلان أعلن المغرب، أمس، أن نحو 50 ألف مسكن انهارت كلياً أو جزئياً إثر الزلزال المدمر الذي ضرب قبل أيام مدنا بالمملكة وخلف آلاف القتلى والجرحى.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي، عقب اجتماع ترأسه الملك محمد السادس، خصص لـ«تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضرراً من زلزال الحوز».

وقال البيان إن «الدولة ستمنح مساعدة استعجالية بقيمة 30 ألف درهم (نحو 3 آلاف دولار) للأسر المتضررة من الزلزال».



دوليا، أشارت صحيفة الاتحاد إلى وصول الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون إلى مدينة "كومسومولسك أون أمور" في أقصى شرق روسيا عقب قمته النادرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية اليوم الجمعة.



فيما أفادت صحيفة الخليج بأن كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، قد أهدى كل منهما الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين أمس الخميس. فيما يواصل كيم زيارته الى روسيا بتفقد منشآت إنتاج عسكرية.



وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن بوتين «أعطى كيم بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية وتلقى في المقابل بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية»، مضيفاً أن بوتين أهدى كيم أيضاً قفازاً يعد جزءاً من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة.



ذكرت صحيفة الاتحاد أن الرئيس الأميركي جو بايدن، قد انتقد محاولة الجمهوريين بمجلس النواب عزله، قائلاً إن لديه «أعمالاً أهم» من تلك المزاعم.

والثلاثاء، أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس بايدن، في مزاعم بارتكاب مخالفات.

وقال بايدن، أمس، في أول تعليق له على إعلان مكارثي إجراء تحقيق رسمي لعزله في حفل لجمع التبرعات بولاية فيرجينيا: «لا أعرف بالضبط السبب، ما يمكنني قوله هو أنهم يريدون عزلي لأنهم يريدون إسقاط الحكومة».

أوضحت صحيفة البيان اعلان الجيش الأوكراني اليوم الجمعة أن قواته سيطرت على قرية أندرييفكا في شرق البلاد.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في تقرير صباحي "استولت القوات خلال العمليات الهجومية على أندرييفكا في منطقة دونيتسك".



كما أشارت صحيفة الامارات اليوم إلى ما قاله الجيش الأوكراني، أمس، إنه دمر نظام دفاع جوياً روسياً قرب بلدة إيفباتوريا غربي شبه جزيرة القرم، وذلك في هجوم خلال الليل، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيّرات هجومية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في 2014.



وأوضحت صحيفة الخليج اعلان النظام العسكري الحاكم في النيجر، الخميس، إلغاء نحو ألف جواز سفر دبلوماسي كان نظام الرئيس المخلوع محمد بازوم قد منحها لمسؤولين فيه ولأجانب مقرّبين منه.

وقالت وكالة الأنباء النيجرية الرسمية: إنّ وزارة الخارجية أعلنت عن إلغاء هذه الجوازات في رسالة وجّهتها إلى بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.