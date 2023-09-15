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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد يومين من طرحه.. فوي فوي يتصدر إيرادات السينما

فوي فوي فوي
فوي فوي فوي

استطاع فيلم فوي فوي فوي تصدر إيرادات السينما داخل مصر منذ طرحه، أول أمس الأربعاء.

حقق الفيلم مساء أمس الخميس إيرادات بلغت 897 ألف جنيه ليكون اجمالى إيراداته حتى الآن مليون و300 ألف جنيه.
 

تفاصيل فيلم فوي فوي فوي 


يعتبر فيلم "فوى فوى فوى" هو دراما كوميديا، وهو مستوحى من قصة حقيقية، ويحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر، ثم يلتقي بالعديد من الشخصيات ثم تتطور الأحداث.

 

أبطال الفيلم 

الفيلم من بطولة محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي، من تأليف وإخراج عمر هلال.

 

محمد حفظي يكشف سبب انتاجه فيلم فوي فوي فوي
 


كشف المنتج محمد حفظي عن السبب الرئيسي لإنتاج فيلم فوي فوي فوي والذى طرح فى السينما أول أمس الأربعاء.


وقال محمد حفظي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي على في برنامج أسرار النجوم أن السبب الرئيسي لإنتاج فيلم فوي فوي فوي هو المخرج والمؤلف عمر هلال.



وتابع حفظي أنه تحمس جدا لفكرة الفيلم وأعجب بالسيناريو الذى كتبه عمر هلال، مشيرا إلى أن عمر أحد أهم الأسباب التى شجعته لتقديم هذا الفيلم.

فيلم فوى فوى فوى إيرادات السينما محمد فراج

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