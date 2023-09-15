زعيم كوريا الشمالية يواصل زيارته إلى روسيا بتفقد منشآت إنتاج عسكرية| صور

أفادت وسائل إعلام روسية، بوصول الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، اليوم الجمعة، إلى مدينة "كومسومولسك أون أمور" في أقصى شرق روسيا عقب قمته النادرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن بوتين قال، في وقت سابق، إن كيم سيسافر إلى المدينة الروسية لزيارة مصنع للطائرات ثم إلى فلاديفوستوك لمشاهدة الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بعد القمة التي عقدت يوم الأربعاء في محطة فوستوشني الفضائية.

وقد أهدى كل من بوتين وكيم ، الآخر بندقية بعد الاجتماع الذي عقداه في أقصى شرق روسيا، وفق ما أعلن الكرملين أمس الخميس.



وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين بأن بوتين "أعطى كيم بندقية من إنتاجنا تعد من أفضل نوعية وتلقى في المقابل بندقية مصنوعة في كوريا الشمالية". مضيفاً أن بوتين أهدى كيم أيضاً قفازاً يعد جزءاً من بزة فضاء استُخدمت في الفضاء مرّات عدة.



وقبل بوتين “بسرور” دعوة كيم لزيارة كوريا الشمالية من دون تحديد موعد محتمل للزيارة، بحسب بيسكوف الذي لفت إلى أن زيارة كيم إلى روسيا ستستمر بضعة أيام أخرى.



وأبلغ كيم بوتين بأن اجتماعهما في منطقة الشرق الأقصى الروسي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى جديد، وأنه عبر عن استعداده لإقامة علاقات مستقرة مع روسيا على مدار المئة عام المقبلة.



وصل كيم إلى روسيا الثلاثاء. ولفت خبراء ومسؤولون أمريكيون إلى أن روسيا مهتمة بشراء الذخيرة لاستخدامها في أوكرانيا، في خطوة حذّر البيت الأبيض من أنها ستحمل عواقب.