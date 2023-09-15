فيفا يطلق فيلما وثائقيا عن رحلة المنتخب السعودي للسيدات

أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم وبالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم فيلم وثائقي جديد بعنوان " هنا...بداية المسيرة" والذي يسلّط الضوء على قصة انطلاق المنتخب السعودي للسيدات وبداية رحلة كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية.

ويروي الفيلم الوثائقي قصة بداية وتطوّر المنتخب السعودي للسيدات، من داخل عالم كرة القدم النسائية في المملكة، والرحلة الشخصية لعدد من أبرز لاعبات المنتخب برفقة عائلاتهن، وحكاياتهن اليومية في المجال العملي والاجتماعي والرياضي.

وقالت لمياء بنت إبراهيم بن بهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي: "اليوم تبني الفتيات في جميع أنحاء المملكة مسارهن لتحقيق أحلامهن في تمثيل الوطن، وسيحفزهن هذا الفيلم الوثائقي على تحقيق ذلك بشكل أكبر."

وأضافت: "يشارك هذا الفيلم الوثائقي الملهم رحلتنا وشغفنا وحبنا لكرة القدم من خلال سرد قصص لاعباتنا، ولدي كامل الثقة بأن وثائقي "هنا...بداية المسيرة" سوف ينال إعجاب الجميع ويوحّد الكثير من المشجعين حول العالم".