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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المطرب النقاش أحمد سالم يعلن وفاة عمته

أحمد سالم
أحمد سالم

أعلن أحمد سالم والشهير بالمطرب النقاش عن وفاة عمته، وذلك من خلال منشور له على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.
 

وكتب سالم على صفحته الرسمية: إنا لله وإنا إليه راجعون عمتي في ذمة الله نادية محمد العزب منصورة.

 

أحمد سالم يطرح أغنية مرمرة 

وكان أحمد سالم قد طرح أغنيته الجديدة مرمرة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية.

 

انضمام أحمد سالم لنقابة المهن الموسيقية 

 

واحتفل المطرب أحمد سالم بحصوله على عضوية نقابة المهن الموسيقية.

ونشر سالم صورة له عبر حسابه الشخصي فيسبوك بكارنيه النقابة ، وعلق قائلا: "شكرًا لسيادة النقيب مصطفى كامل، أتمنى من الله إنى أكون عند حسن ظنكم"، وأضاف: "انتظروا قريبًا أغاني ليا، ويا رب تعجبكم".

أحمد سالم المطرب النقاش

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