3 حكايات حب في عشاق من الشرق للأديبة الصينية وانغ آن يي

أصدر بيت الحكمة للثقافة طبعة جديدة من كتاب، عشاق من الشرق ( ثلاث حكايات حب )، للأديبة الصينية: وانغ آن يي.



تحاول الأديبة الصينية "وانغ آن يي" في نوفيلاتها الثلاث: حب البلدة الصغيرة، وحب الجمال، وحب الجبل العاري، مقاربة ظاهرة الحب من منظور ثقافتها الصينية، وهي في سبيل ذلك تحكي لنا عنه عبر ثلاث تجارب مختلفة، بوعي منها لتعقد تلك الظاهرة وعدم قابليتها للتكرار، فكل علاقة حب هي تجربة خاصة وفريدة لا تتكرر وإن بدت غير ذلك. فالحب لا يولد في فراغ، بل هو يعبر عن نفسه كحدث يجري في إطار اجتماعي ونفسي يتغير حسب سيرورة المجتمعات وتطورها.



تطرح علينا الكاتبة قضية الحب مجسدة في شخصيات روائية، تحمل بالتأكيد ظلالا من خبرتها الشخصية مع تلك العاطفة الإنسانية، وتعرض تفاعلات متناقضةً تناقُض النفس الإنسانية في جدليتها مع المؤثر الواحد الذي تنتج عنه استجابات متغايرة، شارحة حقيقة أن كل قصة حب هي عالم قائم بذاته ومستقل بنفسه وإن تشابهت العناصر وتماثلت الحوادث، التي تعطي لكل تلك التجارب العاطفية مسمى واحدًا.



حين نقرأ النوفيلات الثلاث - الأقرب إلى سيمفونية من ثلاث حركات، تمنحنا كل حكاية منها تجربة حب مختلفة وفريدة - سنجد وصفا لتلك العاطفة التي خضناها يوما ما – أو ظننا أننا خضناها – دون أن نقدر على التعبير عنها أو تفسيرها، وذلك هو سحر الأدب الذي يتكلم عنا وينطق بلساننا عما ذقناه وعرفناه وسبرنا أغواره، مع عجزنا عن الإفصاح عنه.