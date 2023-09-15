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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصدر لـ 13 دولة

نهلة مختار: إجمالي استثمارات مصنع لوريال مصر 100 مليون يورو

صدى البلد

أكدت نهلة مختار مديرة الاتصالات الخارجي والتواصل بلوريال مصر التابعة للشركة الفرنسية ذات الطابع الدولى، أن الشركة العالمية تعتبر مصر من أهم الأسواق على مستوى العالم وهو ما جعلها تتخذ من مصر ركيزة للانطلاق لآفاق أبعد دوليا .

وأشارت فى تصريحات خاصة إلى أن مصنع الشركة العالمية بمصر بمنطقة العاشر من رمضان حقق إجمالى استثمارات على مدار السنوات الماضية تزيد عن 100 مليون يورو وهو ما جعل مصر محور مركزى للتصنيع يغذى دول شمال افريقيا وغيرها من الدول تصل إلى قرابة 13 دولة. 

وقالت إن قرابة من 85 بالمائة من مواد التعبئة والتغليف المستخدمة بالمصنع من مواد محلية. 

جاء ذلك على هامش احتفالية كبرى اقيمت بالمتحف المصرى الكبير بحضور أكثر من 3500 من أطباء الجلدية المعروفين وذلك بهدف استعراض وتبادل الخبرات عن أحدث التطورات والابتكارات والأبحاث والمستجدات لدعم وتعزيز قطاع أمراض الجلد  والشعر. 

شارك في المؤتمر أطباء وخبراء جلدية يمثلون 10 جامعات مصرية، فضلاً عن نخبة من أطباء عالميين على رأسهم البروفيسور جان كروتمان، من معهد أبحاث لايبنيز للطب البيئي في دوسلدورف ألمانيا، والبروفيسور بيانكا ماريا بيراسيني من جامعة بولونيا بإيطاليا.

جديدر بالذكر أن الدورة الأولى انطلقت عام 2016 بحضور 250 من خبراء الامراض الجلدية، عام بعد عام استطاع المؤتمر أن يأخذ مكانه متميزة كملتقى لأحدث المستجدات البحثية في المجال، وتبادل الخبرات بين الخبراء العالميين واطباء الجلدية. 

يأتي المؤتمر بمصر عقب حضور أكثر من 30 دكتور جلدية مصري المؤتمر العالمي، والذى تم عقده في سنغافورة شهر يوليو الماضي. 

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