تعليق ناري من مجدي عبد الغني على مباراة السوبر الأفريقي

علق الإعلامي مجدي عبد الغني علي مباراة الأهلي اليوم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "الأهلي صاحب الـ 25 لقب قاري يسعي للفوز بكأس السوبر الأفريقي الليلة لمواصلة ملاحقة ريال مدريد الفريق الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم بـ 29 بطولة".

علقت الإعلامية فرح سعيد، على مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري اليوم، في بطولة كأس السوبر الافريقي، قائلة: النادي الأهلي اليوم يمثل مصر وعلينا جميعا تشجيعه اليوم.



وأضافت فرح سعيد، خلال تقديمها برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، :"لازم نكون أيد واحدة والنادي الأهلي يمثل مصر.. ومباراة اليوم ستكون متكافئة".

ولفتت إلى أن كاف قرر الوقوف دقيقة حداد خلال كل المباريات التمهيدية، ببطولة دوري افريقيا والكونفدرالية وكأس السوبر الافريقي، وذلك تكريمها لضحايا الزلزال وإعصار دانيال.



وشددت على أن النادي الأهلي حقق اللقب 8 مرات، وهو الأكثر حصولا على البطولة.