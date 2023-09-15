باريس سان جيرمان يوافق على مشاركة لاعبه في دوري الألعاب الآسيوية

أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، موافقة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، على مشاركة لاعبه لي كانج إن مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية.



وذكر الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان، أن تلقى موافقة من باريس سان جيرمان على مشاركة لي كانج مع المنتخب في دوري الألعاب الآسيوية.



وانضم لي كانج إلى باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي الماضي قادما من نادي ريال مايوركا الإسباني.



يذكر أن دوري الألعاب الآسيوية ليست مدرجة في الأجندة الدولية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وبالتالي فإن الإندية غير مجبرة على ترك لاعبيها.



ويستهل منتخب كوريا الجنوبية مشواره في منافسات كرة القدم للرجال المقرر انطلاقها 19 سبتمبر الجاري، بمواجهة منتخب الكويت.