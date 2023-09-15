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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم رفقة والدها ووالدتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام.. شاهد

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها صورة جديدة لها رفقة والدها ووالدتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وكتبت دنيا سمير غانم:"اللهم ارحم تلك الأنفس الطيبة التي فارقتنا و أنت وحدك تعلم ألم فقدها.. الحمد لله رب العالمين #سمير_غانم #دلال_عبدالعزيز".

احتفلت الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلاد زوجها الإعلامي رامي رضوان بحضور أصدقائهما.

وظهرت دنيا سمير غانم، بإطلالة متميزة وانيقة كشفت عن اناقتها و جمالها مرتدية فستانا باللون الاسود الشيفون وهو ماجعل اطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميز دنيا سمير غانم دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها.

وحضر الاحتفال الفنان هشام ماجد والفنان شريف رمزي والمنتج محمد أحمد السبكي وعدد من الأصدقاء.

ولأن رامي رضوان مشهور بأناقته وارتدائه في برنامج "مساء dmc" بدل رسمية بألوان مختلفة، كان قالب الحلوى على شكل بدلة وربطة عنق.

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