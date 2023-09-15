عقب الإعلان عن مظاهرات.. الجيش يعزز قواته على حدود غزة

ذكر موقع والا العبري صباح يوم الجمعة، أن قوات الجيش الإسرائيلي عززت تواجدها على حدود قطاع غزة، عقب إعلان الشباب الثائر تجديد المظاهرات قرب السياج.

وبحسب الموقع العبري، فإن هذه التعزيزات تأتي في ظل تخطيط حركة حماس، عصر اليوم لمواجهات بالقرب من الجدار على حدود غزة وفق قوله.

وفي ذات السياق، دعت مجموعة "الشباب الثائر" مساء أمس، للمشاركة في فعالية إشعال الإطارات الحارقة تنديدا بالاعتداءات المتكررة على باحات المسجد الأقصى، ونصرة للأسرى، وذلك اليوم الجمعة الساعة الخامسة مساءً، في ملكة شرق غزة، وشرق جباليا، وشرق خانيونس.