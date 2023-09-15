لحظة انهيار طبيب ليبي عند سؤاله عن ضحايا إعصار دانيال| شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة انهيار طبيب ليبي خلال لقاء إعلامي تم إجراؤه معه.

وجاءت لحظة الانهيار بعد أن وُجه للطبيب سؤال حول عدد ضحايا الفيضانات المدمرة التي اجتاحت ليبيا في الأيام القليلة الماضية.

وظهر الطبيب في الفيديو المتداول على نطاق واسع وهو يقف أمام إحدى المستشفيات الليبية، وعبر عن تعازيه الصادقة قائلاً: "نتواجد لله، وإنا إليه راجعون".



وأضاف بصوت منكسر: “نحن نحتسب الضحايا كشهداء بإذن الله، أهلنا وأخوتنا بأعداد هائلة”.

واستمر الطبيب في البكاء وهو في حالة يرثى لها، وأكد: “لا يمكننا تحديد الأعداد بالضبط، ولكنها تفوق الـ 10 آلاف شخص”.

وقد أودت الفيضانات المدمرة قد بحياة ما لا يقل عن 8 آلاف شخص وأكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين. وأصبحت المشارح مكتظة بالجثث نتيجة هذه الكارثة، وتوقف عمل بعضها.

وبدورها، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أن حجم الكارثة في ليبيا لا يزال مجهولا، مشيرة إلى أن ليبيا في حاجة ملحة لمساعدات غذائية وطبية وتوفير مأوى للمشردين.



وحذرت الأمم المتحدة من أن هناك مخاطر صحية حقيقية بسبب سوء جودة المياه في شرق ليبيا.