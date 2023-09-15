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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتعاون مع هولندا..

بناء الكوادر لتشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة إستخدام المياه

صدى البلد

أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع وبناء قدرات المهندسين والكيميائيين  المتخصصين والقائمين على تشغيل محطات مياه والصرف الصحى على مستوى الجمهوريه لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة، وتطوير آليات التشغيل لتصل إلى أعلى مستوياتها حفاظاً على الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة فى هذا القطاع.

وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع الجانب الهولندى ممثلا فى المعهد العالمى للبيئة والبنية التحتيه بدلفت ( IHE-Delft) والأكاديمية العالمية للمياه بهولندا (WWA) وبحضور سكرتير أول السفارة الهولندية بالقاهرة وخبير ادارة المياه ، دورة تدريبية تحت عنوان " بناء الكوادر في تشغيل وصيانة محطات معالجة الصرف الصحي وإعادة إستخدام المياه المعالجة" خلال الفترة من 10الي 14 سبتمبر لمدة 5 أيام بالتعاون مع خبراء هولنديين، وبمشاركة 35 مهندس وكيميائية من مسئولي التشغيل والصيانة من الشركه القابضه  و الشركات التابعة، لمناقشة الاساليب القياسيه لتشغيل وصيانة تكنولوجيات المعالجة المختلفة بهدف إعادة استخدمها طبقا لدرجات الكود المصرى ٥.١/٢٠١٥ وكذلك  اداره  الحمأه والنظرة المستقبلية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتم مناقشة التحديات المختلفة فى تشغيل وصيانة تكنولوجيات  معالجة الصرف الصحي  المستخدمة فى مصر.

وقال الأستاذ الدكتور رفعت عبد الوهاب -منسق الدوره التدريبية مع الجانب الهولندى، والمستشار الفنى للبحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الدورة التدريبية تهدف الي القاء الضوء على التحديات التي تواجه المهندسين والكيميائيين والفنين من النظم المختلفة من التكنولوجيات، مشيرا إلى أنه تم مناقشة مع الجانب الهولندى  المنظومات  المقترحة للصرف الصحى للتجمعات الصغيرة وأساليب ادارتها.

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