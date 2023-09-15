عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 48 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية متنوعة
حملات تموينية متنوعة

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 48 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، في إطار توجيهات مجلس الوزراء بتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

جامعة المنيا تحصد 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات وبرونزيتين في أسبوع الشباب

محافظ المنيا لرؤساء المراكز : قمة التميز الحكومي "رضا المواطن"

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية حيث أسفرت عن ضبط 48 مخالفة منها 39 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات)، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 9 مخالفات (منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر - تجار تموينيين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

أحتياجات المواطن أسامة القاضي محافظ المنيا الحملات الرقابية السلع الغذائية بالأسواق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

الأرصاد تفجر مفاجاة عن حالة الطقس فى أكتوبر المقبل

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج قبل إعادته للبرلمان.. ومفاجأة خلال أيام

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

موضوعات متعلقة

جامعة المنيا تحصد 8 ميداليات ذهبية و7 فضيات وبرونزيتين في أسبوع الشباب

ترشيحاتنا

لو فاتتك أمامك فرصة.. 4 خطوات لأداء صلاة الغائب على ضحايا المغرب وليبيا

موعد إعلان نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

60 إنذارًا ساخنًا.. طوارئ في إسرائيل لاحتمالية وقوع عمليات مسلحة

وزير الطيران الليبي: فرق البحث والأنقاذ يسابقون الزمن في الوصول للعالقين

كلنا واحد.. الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية بالمناطق الأولى بالرعاية

للمرة الثالثة في شهرين.. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. أضرار القهوة على الكلى

في عيد ميلادها ..10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس

أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

فيديو

500 جنيه تراجعا في أسعار الذهب قبل الإعلان عن قرار حكومي مهم

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ