اشتغل معد برامج ورفض هذه الأدوار.. أسرار في حياة الراحل عزت العلايلي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل عزت العلايلي والذي ولد يوم 15 من سبتمبر عام 1934 فى حي باب الشعرية فى القاهرة.



ويعتبر الراحل عزت العلايلي واحد من أهم فنانين جيله، حيث قدم على مدار ما يقرب من خمسون عاما الكثير من الأعمال التي لازالت عالقة في أذهان محبيه سواء على مستوى الدراما أو السينما أو حتى المسرح.







نبذة عن حياة عزت العلايلي

حصل الفنان الراحل عزت العلايلي على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1960، وكان عاشقا للفن منذ نعومة أظافره، حيث أن التمثيل كان موهبته الوحيدة لذلك قرر والده أن ينميها له منذ الطفولة وكان يصطحبه لمشاهدة مسرحيات يوسف وهبي، ومسرح نجيب الريحاني.



وبعد انتهاء الدراسة قرر العلايلي أن يسلك طريقا بحثا عن تحقيق حلمه لذلك قرر العمل كمعد برامج فى بدايته، وبعد مرور عامين شارك فى أول افلامه بعنوان «رسالة من امرأة مجهولة» عام 1962، بمشاركة الفنان الراحل فريد الأطرش . . وكان هذا الدور يعتبر البداية لإنطلاقة مشواره الفني ، وتتابعت أعماله المميزة بعد ذلك.



أتجه عزت العلايلي في البداية للمسرح ، وكانت من أبرز أعماله المسرحية ، تمر حنة، وأهلاً يا بكوات. وشارك أيضًا في المسرح العالمي، حيث جسد العلايلي شخصية أدونيس أمام سميحة أيوب عن مسرحية "فينوس وأدونيس" للشاعر الإنجليزي الأشهر وليم شكسبير.

ثم انتشرت أدواره البارزة في عالم السينما ، ومن أهمها مشاركته فى: "الأرض" و"الاختيار" ، "السقا مات" ، قادسية، الفاس في الراس، ذئاب لا تأكل اللحم

تصريحات عزت العلايلي قبل الرحيل

وكان من أبرز تصريحات الفنان الراحل عزت العلايلي ، أنه بالفعل مقل فى أعماله ، ولكنه لم يقبل بأى عمل ليكون متواجد على الساحة الفنية.

معلقًا: "أنا مقل في أعمالى لأنى استكفيت فن وتمثيل، ومعروف أن السينما للشباب، وقدمت العديد من الأدوار الفنية الهامة ، وليس لدى مشكلة إنى أقعد في البيت ولا إنى أقدم عمل كمالة عدد أو يكون غير مقتنع بالنسبة لي.





وفاة عزت العلايلي:

وتوفى الفنان عزت العلايلي فبراير عام 2021، عن عمر يناهز 86 عاما، أعلن نجله الفنان وطبيب الأسنان محمود العلايلي

الوفاه.

بعد أن. قيد عائلي: وكان أخر أعمال الفنان الراحل عزت العلايلي هو مسلسل "قيد عائلي" ، والذى ضم عدد كبير من الفنانين أبرزهم، ميرفت أمين، نضال الشافعى، ريم البارودى، خالد سرحان، صبرى فواز، دينا فؤاد، وغيرهم