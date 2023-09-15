الصين وزامبيا يقرران زيادة استخدام العملة المحلية في التجارة

أعلنت الصين وزامبيا، اليوم الجمعة، في بيان مشترك لهما بعد اجتماع قادتهما إنهما سيكافحان من أجل زيادة استخدام تسوية العملة المحلية في تجارتهما واستثماراتهما.



ووفقا لوكالة "رويترز"، تعد هذه الخطوة لتسهيل شركات كلا البلدين للحد من تكاليف الصرف ومخاطر أسعار الصرف، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الحكومية الصينية التي أصدرت البيان.

وستعزز الدول أيضا التعاون في استكشاف المعادن وستجري تبادلات رفيعة المستوى بين جيوشها.

وأعلن زعيما الصين وزامبيا، اليوم الجمعة، رفع مستوى علاقاتهما إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة، حيث يقيم ثاني أكبر اقتصاد في العالم علاقات أعمق مع الجنوب العالمي.



ووفقا لوسائل إعلام صينية، التقى الرئيس الصيني شي جين بينج برئيس الوزراء الكمبودي الجديد، هون مانيه، في وقت سابق من نفس اليوم، ومع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وفازت الصين بدعم دبلوماسي من العديد من دول جنوب العالم بشأن المناقشات والتصويتات المثيرة للجدل في الأمم المتحدة ومن كمبوديا في نزاعات الصين الإقليمية مع دول جنوب شرق آسيا الأخرى في بحر الصين الجنوبي.



لقد اتخذ تواصلها مع الجنوب العالمي أهمية جيوسياسية أكبر حيث تسعى الصين إلى حلفاء للتراجع عن الضغط المتزايد من الولايات المتحدة وشركائها على جبهات متعددة.