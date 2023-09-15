عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تنظم يوما علميا للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

صدى البلد

نظمت وزارة الصحة والسكان، يوماً علميا لسرطان الغدد الليمفاوية، بالتعاون مع مؤسسة «جلسبور» العالمية الشريك التدريبي للأمم المتحدة في مصر، وبالتزامن مع اليوم العالمي للمرض، والذي يتم الاحتفال به في 15 سبتمبر كل عام، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي أكد أهمية رفع الوعي الصحي بسرطان الغدد الليمفاوية، والتعريف بأعراض المرض، بما ينعكس على اكتشاف المبكر، وبالتالي تحسين نسب الشفاء.

وأضاف «عبدالغفار» أن اليوم العلمي استعرض الوضع الحالي لمرض سرطان الغدد الليمفاوية في مصر، من حيث معدلات الإصابة، ونسب الشفاء، وخطط العلاج التي تعتمد على الدليل العلمي، مشيرا إلى مناقشة أحدث بروتوكولات العلاج، والطرق الجديدة في التشخيص، واستخدام التكنولوجيا الرقمية في العلاج، والأدوية المستحدثة.

ونوه «عبدالغفار» بأهمية رفع الوعي بطرق تعزيز جهاز المناعة، من خلال الحد من التعرض للميكروبات، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وعدم تناولها إلا بعد استشارة الطبيب، مشددا على ضرورة الإسراع في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة عند حدوث تضخم في الغدد الليمفاوية، مع ارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الوزن.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا عفيفي، أستاذ مساعد أمراض الدم بكلية الطب جامعة حلوان، إن نسبة حدوث سرطان الغدد الليمفاوية، تمثل 10% من إجمالي معدلات الإصابة بالأورام، مشيدة بافتتاح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لأول معمل متكامل لتحليل الأنسجة «الباثولوجي» والذي سيساهم في التشخيص الدقيق في أقل فترة ممكنة لتحديد نوع سرطان الغدد الليمفاوية، حيث أن تحديد نوع الورم يمثل أهمية كبيرة في نجاح برامج العلاج .

ومن جانبها، أشارت الدكتورة سحر فرج مدير عام أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، إن اليوم تضمن عدد من المحاضرات النظرية والمناقشات العلمية التي شملت كل ما يخص أمراض الدم، وخاصة سرطان الغدد الليمفاوية، منوهة إلى أن البرامج التدريبية والمحاضرات قدمها أساتذة أمراض الدم بكليات طب عين شمس، وحلوان، وطنطا، والأكاديمية الطبية العسكرية، والمعهد القومي للأورام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن نجم سيراميكا كليوباترا مع الأهلي.. تفاصيل

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

يشترط اللغة.. وظائف ذهبية في بنك القاهرة| الحق قدم

الأرصاد تفجر مفاجاة عن حالة الطقس فى أكتوبر المقبل

كارثة محتملة بعد انتشار الرائحة الكريهة.. البحوث الفلكية ترد على انشقاق طبقات الأرض

ترشيحاتنا

كلنا واحد.. الداخلية توزع حقائب مدرسية وعبوات مواد غذائية بالمناطق الأولى بالرعاية

للمرة الثالثة في شهرين.. البنك المركزي الروسي يرفع أسعار الفائدة

الصحة تنظم يوما علميا للتوعية بسرطان الغدد الليمفاوية

مع بدء الدراسة.. 10 فئات معفاة من مصروفات العام الجديد.. ومساعدات استثنائية لهؤلاء

على أرواح ضحايا الزلزال والإعصار.. المئات يؤدون صلاة الغائب بمسجد الرفاعي.. فيديو

خطيب المسجد النبوي: صلة الرحم بقاء وأجر وثواب والقطيعة فناء وإثم وعقاب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. أضرار القهوة على الكلى

في عيد ميلادها ..10 إطلالات أثارت الجدل لـ ياسمين رئيس

أقراط غادة عبدالرازق في "تحت الحزام" تثير ضجة| سعرها خرافي

لسبب لن تصدقه.. امرأة تثير الجدل بعدم تمكنها من النوم منذ 11 عاما

فيديو

500 جنيه تراجعا في أسعار الذهب قبل الإعلان عن قرار حكومي مهم

يهدد حياة 20 مليون سوداني.. أستاذ جيولوجيا: سد النهضة سينهار| فيديوجراف

زلزال يضرب 3 دول إحداها عربية .. العالم الهولندي يثير الرعب |فيديو جراف

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ