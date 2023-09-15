الزراعة في أسبوع.. قرارات حاسمة بخصوص حديقة الأسماك بالزمالك

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 160، حول أهم أنشطة الوزارة، في الفترة من 8 وحتى 14 سبتمبر الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وخلال هذا الاسبوع عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض مخططات مشروع إحياء وتطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والمهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي، ومحمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة حدائق، كما افتتح ايضا رئيس مجلس الوزراء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد كبير من الوزراء والمسئولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بعدد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.

وتقدم السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتهنئة الى فلاحي مصر ومزارعيها، بمناسبة الاحتفال بعيدهم في التاسع من سبتمبر كل عام، كما افتتح وزير الزراعة الدورة الـ35 لمعرض صحاري الدولي بمشاركة أكثر من 200 عارض من كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف قطاعات المجال الزراعي.

القصير يشارك في القمة الرئاسية

وشارك القصير في الجلسة الرئاسية للقمة والتي عقدت برئاسة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا الاتحادية، كما شارك في الجلسة الوزارية، لمناقشة الاجراءات القطرية حول استدامة النظم الغذائية، كما التقى ايضا و"عبدالله اوليجا"وزير الثروة الحيوانيه والسمكية التنزاني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الثروة الحيوانية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات منتدى النظم الغذائية في إفريقيا بمدينة دار السلام، فضلا عن لقاءه ووزير الزراعة السنغالي لتعزيز علاقات التعاون حيث دارت المناقشات حول تعزيز التعاون في تقديم المساعدات الفنية في مجالات الميكنة الزراعية والانتاج النباتي خاصة إنتاج التقاوي العالية الانتاجية والجودة من المحاصيل الاستراتيجية خاصة القمح والتدريب وبناء القدرات، كذلك وزير الزراعة في غينيا بيساو لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء الأفارقة.

كما التقي السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي بمسئولي شركة روسبتسماش الروسية العاملة في تصنيع المعدات الزراعية بجميع أشكالها، بحضور اليكسي تروفيمشينكو رئيس التمثيل التجاري بالسفارة الروسيه بالقاهرة؛ بهدف بحث فرص التعاون في مجال المعدات الزراعية، كذلك استقبل الوزير ايضا، "تريزا ايفوا اسنجونو" رئيسة مجلس الشيوخ بدولة غينيا الاستوائية والوفد المرافق لها ، يأتي ذلك في إطار رغبتها للاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في الزراعة والأمن الغذائي، كذلك عقد وزير الزراعة اجتماعاً مع بعض مصنعى النباتات الطبية والعطرية بحضور قيادات الوزارة وذلك في اطار توجهات الدولة بتدعيم هذا الملف.

واستقبل مركز البحوث والتدريب الخاص بمحصول الارز بسخا، السفير أوكا هيروشي، سفير دولة اليابان بالقاهرة يرافقه القنصل الياباني والملحق الاقتصادى ومدير منظمة الجايكا بالقاهرة، لافتتاح المعمل الذي تم اهدائه من الجايكا، كما نفذ معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية في دمياط خلال الفترة من ٢ حتي ٧ سبتمبر ٢٠٢٣ لعلاج ماشية صغار المزارعين والمربين، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعقد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية البرنامج التدريبي " التحقق من صحة طرق التحليل وحسابات اللايقين لنتائج معامل الاختبار" طبقاً للأيزو، بمشاركة عدد ١١ متدرب من جهات مختلفه بالمجال الزراعى، كما القت مدير المعمل محاضرة فى المؤتمر الذي يقام على هامش معرض صحاري حول: "آثار سلامة الغذاء والممارسات الزراعية الجيدة علي تحقيق الأمن الغذائي في مصر والدول النامية "، كما تم إلقاء محاضرة بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية حول الخدمات التى يقدمها المعمل لمصدرى الحاصلات الزراعية، كما بلغ اجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الاسبوع حوالي ٥٠٠٠ عينة، كما نظم معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية برنامج تدريبى بعنوان: "المحاصيل الحقلية ومنتجاتها الثانوية مستقبل مصر لتحقيق تنمية مستدامة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

فيما كلف الدكتور عبد الله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء فريق بحثي من المركز للقيام بزيارة ميدانية إلى مركز نخل والقرى والتجمعات البدوية التابعة له بوسط سيناء، وذلك ضمن أنشطة البرنامج البحثي " دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة"، كما تفقد ايضا رئيس المركز محطة بحوث بالوظة بشمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمحطات البحثية، كذلك أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ١٠ منافذ متحركة، لبيع بيض المائدة للمواطنين بأسعار مخفضة، وذلك في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، والدقهلية.

وأكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه لا صحة لقطع الأشجار النادرة والمعمرة في حديقة الأسماك بالزمالك، مُشددةً على أنه لا يمكن المساس بالنباتات والأشجار النادرة المتواجدة في حديقة الأسماك بالزمالك، موضحةً أنه يجري حالياً تنفيذ خطة لصيانة وتهذيب الأشجار بالحديقة، وفقاً لأسلوب علمي يحافظ على طبيعتها، ويضمن الاحتفاظ بالشكل والهوية التراثية للحديقة، وذلك بهدف منع أي خطورة قد يشكلها نمو وتمدد فروع بعض الأشجار بالحديقة على الزائرين.