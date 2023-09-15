نتيجة القبول بمدارس المتفوقين| وقرارات دعم العائدين من ليبيا ..التعليم في أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي لنشاط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الفترة من (السبت ٩ سبتمبر – الخميس ١٤ سبتمبر) وقد تضمن ما يلي:

افتتاح معرض أهلاً مدرستي

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني هذا الاسبوع ،معرض "أهلا مدرستي" والذى نظمته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة



معرض " أهلا مدرستى " الذى أقامته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بمجمع مدارس الملك فهد النموذجى بإدارة غرب مدينة نصر التعليمية فى إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد يضم مختلف الأدوات المدرسية والزى المدرسى والحقائب وبعض الوسائل التعليمية التى يحتاجها الطلاب وأدوات ممارسة الأنشطة المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى السوق،



ويتخلل المعرض 3 ورش عمل للطلاب ورياض الأطفال منها ورشة للخرز، وورشة رياض الأطفال لتدوير الأدوات المدرسية، وورشة عمل لطباعة الاسم والصورة ولوجو المدرسة على التيشيرتات والمقالم.

التوسع في برنامج هي تقود

وخلال الاسبوع ايضا ، التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "شباب القادة"؛ لمناقشة آليات التوسع في برنامج "هي تقود" والذي يهدف إلى دعم طالبات التعليم الفني من خلال بناء قدراتهن، وتطوير مهاراتهن وأفكارهن وتحويلها لمصادر دخل ثابتة، عن طريق تدريبات حديثة مصممة لتنمية مهاراتهن الشخصية والعملية.



وقد ناقش اللقاء آليات التوسع في برنامج "هي تقود" خاصة بالمحافظات الحدودية، وتوعية الطالبات الجدد وأولياء أمورهم بالبرنامج، وإعداد كوادر من المعلمين على وعي بالبرنامج وبناء قدراتهم ليتمكنوا من دعم طالبات البرنامج ومساعدتهن على إنجاز مهامهن، فضلًا عن بحث سبل تحقيق الاستدامة للبرنامج من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع مؤسسة "شباب القادة" يتم اعتمادها من الأكاديمية المهنية للمعلمين لتكون جزءًا من منظومة التدريب في الوزارة، كما تم مناقشة آليات الاستفادة من العناصر المتميزة من طلاب التعليم الفني خريجي برنامج "هي تقود"لتمثيل مصر ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في المحافل الدولية ومنها مؤتمر المناخ القادم.

افتتاح معرض لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية

افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المعرض الفني لرسومات طلاب المدارس حول الهجرة غير الشرعية الذي نظمته اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

وضم المعرض مجموعة من اللوحات التي قام برسمها تلاميذ المدارس من المرحلتين الإعدادية والثانوية اأناء مشاركتهم في المسابقات الفنية التي اطلقتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمنظمة الدولية للهجرة لتوعية الطلاب بمخاطر الهجرة غير الشرعية والفرص الإيجابية المتاحة على مدى ثلاث سنوات متتالية؛ تعبيراً عن مخاطر الهجرة غير الشرعية،

تعاون التعليم مع USAID ويونيسف

وفي نفس الاسبوع ، استقبل الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، لمناقشة سبل تعزيز مشروعات التعاون المشترك بين الجانبين فى مجال مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM".



وقد ناقش اللقاء آليات تشجيع النابغين والفائقين وتحفيزهم على مواصلة الإبداع والتميز، ومن بينها تكريم فريق الطلاب المصري الذي حصل على مراكز متقدمة وجوائز خاصة، خلال مشاركته في معرض أيسف الدولي للعلوم والهندسة "Regeneron_ISEF" بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، والتي تعد من أقوى المسابقات الدولية التي تعقد سنويًا فى هذا المجال حيث إنهم يمثلون نموذجًا يُحتذى به لجميع الطلاب.

كما ناقش اللقاء تنظيم مؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على النموذج المصري لنظام تعليم STEM، وهو التعليم القائم على دعم مهارات التفكير العليا والبحث العلمى خاصة فى مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، واستعراض أفضل المماراسات والدروس المستفادة، والتعرف على الخصائص المميزة له.

وتطرق الاجتماع، أيضًا، إلى بحث سبل التعاون في آليات تنفيذ إنشاء مدرسة العباقرة التي تضم الطلاب الأوائل بالصف الأول بمدارس STEM على مستوى الجمهورية مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.



كما استقبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وفد منظمة يونيسف مصر لمناقشة أوجه التعاون المشترك فى مختلف الملفات الخاصة بالعملية التعليمية، وآليات تنفيذ الخطة الاستراتيجية للتعليم .



اعتماد نتيجة القبول في مدارس المتفوقين

اعتمد هذا الاسبوع ، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات القبول بكل من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس.



وقد تقدم للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM" عدد (15641) طالب/طالبة بواقع (7422) من البنين، و(8219) من البنات الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مختلف المحافظات.



وتم قبول عدد (1205) من الطلاب البنين، و(1193) من الطالبات، وذلك عقب اجتيازهم بنجاح اختبارات القبول التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتي عقدت الكترونيا واشتملت على اختبارات في كل من الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية والاستعداد العقلي.



ومن المقرر أن يتم تنسيق هؤلاء الطلاب وتوزيعهم على مدارس المتفوقين للبنين والبنات وفقاً للرغبات التي سبق لهم تدوينها عند التقدم.



وفيما يتعلق بمدرسة المتفوقين للبنين بعين شمس، فقد تقدم للالتحاق بها عدد (5048) طالباً، وتم قبول عدد (96) طالباً ممن اجتازوا بنجاح الامتحانات الأربعة المقررة لهم.

افتتاح ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس



‏‎شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى افتتاح ورشة العمل الأولى حول الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، والتي تنظمتها شركة ميتا العالمية



وقال الوزير إنه فى ضوء الميتافيرس والذكاء الاصطناعي، ستتحول وتتغير وظائف المستقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تقوم بإعداد مواصفات لخريجى التعليم قبل الجامعى لتتوائم مع هذا التطور، وكذا دور المعلمين، وشكل الأبنية التعليمية، وطرق تقييم أبنائنا الطلاب.



وأضاف الوزير أن التحول الرقمى هو أحد أبعاد الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم (٢٠٢٤/ ٢٠٢٩)، وأيضًا التحول الرقمى نجده مع كل مجالات الخطة الاستراتيجية.



وأوضح الوزير أن وجود الميتافيرس سيزيد من التفاعلية أكثر فى التعليم، وسيزيد من أنسنة التعليم.

وقال الوزير : "لقد عشنا جميعًا حياتنا بشكل مختلف تمامًا خلال تفشي جائحة كورونا في مصر والعالم، ولمسنا جميعًا أثر هذه الجائحة وما تبعها من إجراءات وقائية على التعليم في جميع أنحاء العالم، متابعًا: "أننا عشنا هذا الواقع بكل تفاصيله في تلك الأوقات، وقد نبهتنا تلك الأزمة العالمية لحقيقة هامة وهي أن طرق وأساليب التعلم التقليدية يجب أن تتطور وتعتمد بصورة أكبر على أحدث التطبيقات والحلول التكنولوجية، حتى نتمكن من مواكبة المستقبل ، وكانت مصر من الدول القليلة التي واصلت العملية التعليمية أثناء هذه الجائحة، بفضل إدخال التكنولوجيا في التعليم، حيث أن هناك حوالي ( ٢٥۰۰) مدرسة مزودة بالبنية التكنولوجية.



قرارات عاجلة لدعم ابناء المصريين العائدين من ليبيا بعد الفيضانات الاخيرة

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.



كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.

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جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات

نظمت وزارة التربية والتعليم ، جلسة تشاورية تدريبية لرؤساء وحدات تكافؤ الفرص فى المديريات والإدارات التعليمية، حول أدوار وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الانسان في ضوء الاستراتيجيات الوطنية و"رؤية مصر 2030"، والتى تم عقدها بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وتم خلال الجلسة التشاورية التدريبية التعريف بأهداف التنمية المستدامة وتوطينها فى محافظات الجمهورية من خلال "رؤية مصر 2030"، ومحاور الاستراتيجيات الوطنية لتمكين المرأة، وحقوق الإنسان، والسكان والمناخ وتداخلات وحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية من خلال المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات "دوى".