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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الصيني يشيد بزامبيا: صمدت أمام التغيرات الدولية

الرئيس الزامبي هاكايندي
الرئيس الزامبي هاكايندي هيشيليما

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بنظيره الزامبي هاكايندي هيشيليما في بكين اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2023، في الوقت الذي تعمل فيه الدولة الإفريقية المثقلة بالديون على تعزيز العلاقات مع دائنيها الرئيسيين.

وقال شي يوم الجمعة إن الصداقة بين الصين وزامبيا "صمدت أمام التغيرات الدولية"، وفقا لبيان نشرته هيئة الإذاعة والتليفزيون المركزي الصينية.

وأضاف أن "الصين مستعدة لتحويل تلك الصداقة إلى قوة دافعة لا تنضب للتعاون المربح للجانبين في العصر الجديد، ولدفع العلاقات بين البلدين إلى الأمام بشكل مطرد".

ووفقا للبيان، قال هيشيليما إن زامبيا معجبة بدور الصين "في الترويج النشط للتغيير في النظام العالمي حتى يتمكن الجنوب العالمي من أخذ مكانه الصحيح في العالم".

وتمتلك الصين حصصًا ضخمة في قطاع التعدين في زامبيا، وأطلقت بكين حملة كبيرة للبنية التحتية بما في ذلك المطارات الجديدة والطرق ومشاريع الطاقة قبل أن يتولى هيتشيليما منصبه في عام 2021.

وتخلفت زامبيا، التي بلغ إجمالي ديونها 32.8 مليار دولار في نهاية عام 2022، عن سداد ديونها الخارجية البالغة 18.6 مليار دولار في عام 2020 في ذروة جائحة كوفيد-19، وأصبحت الدولة الأولى في القارة التي تتخلف عن سداد ديونها الخارجية منذ بداية الوباء.

وتم التوصل إلى اتفاق إعادة الهيكلة الذي يشمل المقرضين الأجانب ويغطي حوالي ثلث الديون في أواخر يونيو بعد قمة باريس التي استمرت يومين واستضافها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويتمتع الرئيس الزامبي بعلاقة وثيقة على نحو متزايد مع الولايات المتحدة، حيث أشاد الرئيس جو بايدن بالتزامه بالديمقراطية في مؤتمرات القمة الأمريكية الإفريقية والديمقراطية المتعاقبة.

رئيس زامبيا الرئيس الصينى الصين هاكايندي هيشيليما

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