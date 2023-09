أضخم من تايتانيك.. إطلاق أكبر سفينة بالعالم تسع لـ5000 آلاف سائح| صور

تستعد سفينة سياحية يبلغ حجمها خمسة أضعاف حجم سفينة تايتانيك للإبحار العام المقبل، ويمكن للركاب توقع بعض وسائل الترفيه الرائعة على متنها.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ستار”، ستصبح سفينة Royal Caribbean's Icon of the Seas أكبر سفينة سياحية في العالم عندما تبحر في يناير 2024، حيث ستأخذ اللقب من إحدى السفن الأخرى التابعة لخط الرحلات البحرية، Wonder of the Seas.

مع القدرة على استيعاب أكثر من 5000 راكب، ستكون بحجم مدينة صغيرة، وستكون هناك أكوام من الأشياء لإبقاء الجميع مستمتعين على متنها.

ضخم من تايتانيك .. اطلاق اكبر سفينة سياحية بالعالم تسع لـ 5000 الف سائح

من المؤكد أن واحدة من أهم المعالم البارزة هي أكبر حديقة مائية بحرية في العالم، والتي تحمل اسم الفئة 6، والتي ستضم ستة منزلقات مائية تحطم الأرقام القياسية، بما في ذلك واحدة من أسرع المنزلقات المائية في البحر، وقطرات ملحمية شبه عمودية، وأول طوف عائلي. تنزلق في البحر.

فإذا كنت ترغب في الاسترخاء بعد كل هذا الأدرينالين، فسيكون لديك الكثير من الخيارات بفضل حمامات السباحة السبعة وتسعة حمامات دوامية.

ضخم من تايتانيك .. اطلاق اكبر سفينة سياحية بالعالم تسع لـ 5000 الف سائح

وتعتبر السفينة كبيرة جدًا لدرجة أنها تم تقسيمها إلى ثمانية أحياء عبر 20 طابقًا، بما في ذلك حي Surfside المخصص للعائلات والذي يوفر إقامة طوال اليوم، والذي يضم منتزهًا مائيًا ومسبحًا للكبار وبارات للوجبات الخفيفة وكراسي استلقاء للتشمس.