بعد حصوله على المركز الثاني.. الأوليمبي يستقبل بطل ألعاب القوى الأفريقي

استقبل الكابتن ناصر الشاذلي رئيس مجلس ادارة النادى الاوليمبي ، و المحاسب حسن مفيد أمين صندوق النادى، اللاعب محمد اسامه ، لاعب رمي الرمح بعد حصوله على المركز الثاني في بطولة أفريقية ناشئين و مركز أول عرب ناشئين في رمي الرمح و مدربه الكابتن مصطفى طاهر .

تحدث الكابتن ناصر الشاذلي مع اللاعب وحثه علي بذل الجهد و التطلع للبطولات الدولية والعالمية وتشجيعه علي تحقيق مزيد من الميداليات ،متمنيا لمجلس إدارة نادي الأوليمبى والسادة أعضاء النادى الاوليمبى و منطقه الاسكندريه لألعاب القوى و الجهاز الفني و الإداري لألعاب القوى بقيادة كابتن علي خليل التوفيق .