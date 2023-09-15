رسام كاريكاتير أيرلندي يحصد المركز الثاني في الجوائز الأوروبية بصورة عن مصر

حصل رسام الكاريكاتير الأيرلندي، هاري بيرتون، على المركز الثاني في الجوائز الأوروبية بصورة عن مصر.

يشير الرسم الكارتوني المكون من أربع خلايا لهاري بيرتون، الذي نشر في مجلة أيرش اكسمنر في 12 نوفمبر 2022، إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، الذي انعقد في شرم الشيخ في مصر.

وتظهر الصور الظلية الثلاثة أهرامات المصرية الشهيرة. ومع شروق الشمس، يتبين أن الصور الظلية هي وضع لثلاثة من صناع القرار السياسي الذين دفنوا رؤوسهم في الرمال.

حصل رسام الكاريكاتير الأيرلندي هاري بيرتون على المركز الثاني في جائزة أوروبية مرموقة تقديراً للشجاعة والجودة في مجال الرسوم الكاريكاتورية. وهو واحد من اثنين تم اختيارهم من بين أكثر من 400 مشارك من 30 دولة عبر أوروبا وخارجها.

ثمار نتائج مؤتمر المناخ COP27

وكانت إيفون باومان، سفيرة سويسرا بجمهورية مصر العربية، توجهت بالشكر للحكومة المصرية على الصورة الذى خرج بها مؤتمر المناخ COP27 العام الماضي بشرم الشيخ، والجهود الدوؤبة التى تبذلها الحكومة المصرية فى قضايا المناخ وتحديد مسارات التنمية وإعداد الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة.

وأضافت خلال مشاركتها فى افتتاح منتدى الاستثمار البيئي المناخي، الذى يركز على الابتكارات والتفكير البناء للقضايا البيئية المستقبلية، والدعم والترويج للاستثمارالأخضر، أن المنتدى يعد ثمار نتائج مؤتمر المناخ COP27 على أرض الواقع، لدعم وتوفير البيئة المواتية للإستثمار فى عدة مجالات منها الطاقة المتجددة، مشيدة بالتعاون الوثيق والبناء بين دولتى مصر وسويسرا وتبادل الخبرات بين الدولتين لتحقيق النمو الأخضر، والبنية التحتية للبيئة، موضحة أن دولة سويسرا بالتعاون مع مصر تدعو إلى تبنى الأفكار الصديقة للبيئة، ومنها دعم الحلول المبتكرة فى عدة مجالات منها المنتجات الغذائية، ودعم تدوير النفايات الزراعية مثل تدوير قصب السكر بصعيد مصر، والسندات الخضراء، والإنتاج الأخضر وغيرها من المجالات التى ساهمت فى توفير العديد من فرص العمل، كما تم دعم منتدى الاقتصاد الأخضر بمحافظة الأقصر، الذى ساهم فى دعم رواد الأعمال والمستثمرين، موضحة أن العديد من الشركات السويسرية تتبنى الحلول الخضراء فى منتجاتها لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وكانت فعاليات قمة تغير المناخ السنوية للأمم المتحدة، انطلقت ابتداء من 6 نوفمبر 2022، وكانت قمة وضعت لها مصر عنوان الـ"لحظة فارقة" في التعامل مع قضية التغير المناخي، فيما حثت الأمم المتحدة الدول على استخدام القمة للتفاوض على "اتفاق تاريخي" لخفض انبعاثات الكربون، وحضر القمة أكثر من 120 من قادة الدول إلى منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر، كما شارك نحو 30 ألف شخص في القمة التي استمرت لأسبوعين.