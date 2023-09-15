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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل فريك بالدجاج

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طريقة عمل الفريك بالدجاج. 

ونوضح فيما يلي طريقة عمل فريك بالدجاج، وفقا لما أوضحه الشيف هشام ماجد.

 

طريقة عمل فريك بالدجاج

المقادير:

كوبان من الفريك
بصلة متوسطة مقشرة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة طعام من السمن الحيواني

1 كيلو دبوس دجاج مسلوق
50 جراما دهنة أو لية
4/1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة + 4 حبات هال
2/1 كوب من الصنوبر المنقى والمحمص بالسمن وقليل من الدهن

ملعقة من البصل المفروم الناعم

ملعقة صغيرة من الكزبرة

4 أكواب ماء
ملعقة صغيرة من البهار العربي

طريقة التحضير

يغسل الفريك ويصفى ثم ينقع بالماء لمدة ربع ساعة ثم يصفى جيداً.
يوضع السمن الحيواني في قدر آخر، وبعده البصل، ثم توضع الدهنة أو اللية .
يضاف الفريك ويقلب لمدة دقيقتين، ثم يضاف له الماء من مرق اللحم المسلوق، مع إضافة الملح والتوابل، ثم يغطى ويترك على نار خفيفة لمدة 25 دقيقة .
في هذا الوقت تدهن قطع الدجاج بالسمنة وتوضع في فرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 300؛ لحين الاحمرار.
عند الاستواء؛ يسكب الفريك، وعليه قطع الدجاج المسلوق والمحمر، ثم يوضع الصنوبر واللوز على الوجه، ويقدم.

طريقة عمل فريك بالدجاج

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