إعلان صادم من 39 لاعبة إسبانية بسبب قُبلة روبياليس

أعلنت 39 لاعبة إسبانية، رغبتهن في عدم الانضمام لمنتخب إسبانيا، لعدم شعورهن بالأمان، بعد واقعة روبياليس.



وقام روبياليس بتقبيل إحدى اللاعبات "هيرموسو" بعد الفوز بكأس العالم للسيدات، في أمر أحدث ضجة كبيرة على مستوى العالم.



وقالت اللاعبات في بيان: " يود لاعبو المنتخب الوطني المطلق، أبطال العالم الجدد، وكذلك زملائهم في الفريق، أن يعبروا، كما فعلوا في 25 أغسطس 2023، عن استيائهم الشديد بعد الأحداث التي وقعت خلال حفل توزيع الميداليات في كأس العالم للسيدات، والجمعية الاستثنائية اللاحقة للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، الأحداث التي لسوء الحظ تمكن الجميع من رؤيتها ليست شيئًا محددًا وتتجاوز الرياضة، في مواجهة هذه الأفعال، يجب ألا نتسامح مطلقًا مع زملائنا في الفريق، ومعنا ومع جميع النساء".