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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جيولوجى: استمرار نزوح الليبيين من درنة للمناطق الأكثر أمنًا.. فيديو

ليبيا
ليبيا

علق خليفة الدرسي أستاذ الجيولوجيا، على إعلان منظمة الهجرة الدولية، نزوح أكثر من 37 ألف شخص منذ بداية أزمة إعصار "دانيال" في ليبيا والذي خُلف العديد من الضحايا حتي الأن، متوقعاً المزيد من النزوح للمواطنين.

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وأضاف "الدرسي" خلال مداخلة هاتفية لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن هناك خبراء أوروبيين موجودون على الأرض في ليبيا لمتابعة تطورات الموقف.

 

وأشار إلى أن المواطنين المتأثرين من النكبة يحاولون بشتى الطرق الفرار من المناطق التي ضربها الإعصار للبحث عن مدن أكثر أماناً، موضحاً أن مدينة درنة بها تعداد سكاني يصل لحوالي 200 ألف نسمة، لافتاً إلى أن عملية النزوح مستمرة بشكل كبير الفترة المقبلة.

 

وحذَّر المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميجيل، من خطورة انتشار الأمراض عبر المياه في ليبيا، مؤكدًا أن ليبيا تواجه كارثة غير مسبوقة.

 

 

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