نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي وعمارات مدينة النقيب محمود بسيوني

أجرى نقيب المحامين، عبد الحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جولة تفقدية، اليوم الجمعة، لأعمال إنشاء المركز الطبي للمحامين، وعمارات مدينة النقيب محمود بسيوني، بحدائق 6 أكتوبر؛ لتوصيل المرافق والوقوف على مدى جاهزيتها.

وخلال الجولة، تأكد نقيب المحامين، من انتهاء مرحلة «إحلال التربة» والتي تمثلت في إحلال تربة رملية بدلا من التُربة الضارة، والتجهيز للبدء في الأعمال الخرسانية والأساسات.

وطالب عبدالحليم علام، من الشركة المنفذة للمركز بتكثيف جهودها لخروج هذا المشروع إلى النور في القريب العاجل، وسرعة تنفيذه وفقًا للخطة الزمنية المتفق عليها.

وتجري أعمال إنشاء المركز على مساحة تبلغ نحو 4 آلاف متر مربع، حيث يتكون المركز من ثلاثة طوابق، ومن المقرر الانتهاء من الإنشاءات في غضون 18 شهرًا طبقًا للخطة الموضوعة.

وشملت الجولة التفقدية لنقيب المحامين، مدينة النقيب محمود بسيوني بحدائق 6 أكتوبر، للوقوف على الانتهاء من توصيل جميع مرافق المدينة (صرف ـ مياه ـ كهرباء)، إلى جانب عمل إنارة للشوارع، وذلك للبدء في تسليم السادة المحامين الحاجزين والمسددين لثمن الوحدة السكنية.

جدير بالذكر أن نقيب المحامين، أجرى عدة جولات تفقدية لأعمال إنشاء المركز الطبي، بعد أن سلمت النقابة في السابع عشر من ديسمبر الماضي، أرض موقع المركز إلى الشركة المنفذة.

1000065679

1000065688

1000065676

1000065685