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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار: 100 يوم صحة قدمت 31 مليون و238 ألف خدمة مجانية خلال82 يوما

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 31 مليونا و238 ألفا و993 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ انطلاقها يوم 25 يونيو الماضي، وحتى مساء أمس الخميس 14 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت منذ انطلاقها 926 ألفا و928 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة مليونين و367 ألفا و859 زيارة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ407 آلاف و141 طفلا، فيما قدمت الحملة مليونين و808 آلاف و232 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة منذ انطلاقها قدمت 216 ألفا و356 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و385 ألفا و688 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 139 ألفا و150 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ867 ألفا و785 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ مليون و171 ألفا و960 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 798 ألفا و677 مواطن.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 5 ملايين، و340 ألفا و763 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 5 ملايين و53 ألفا، و697 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 10 ملايين و565 ألفا و19 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 189 ألفا و738 خدمات في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 3 ملايين و942 ألفا و243 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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