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ديني

سوسن عبد الصبور: المؤتمر الدولي الثالث لكليات طب الأزهر فرصة لتبادل الخبرات والتعليم

سوسن عبدالصبور
سوسن عبدالصبور

أعلنت الدكتورة سوسن عبد الصبور، وكيلة كلية طب البنات بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن انعقاد المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة يعد فرصة كبيرة لتبادل الخبرات والتعليم الطبي المستمر.

المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر 

وقالت خلال كلمتها في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والذي يقام تحت عنوان: (الرؤية الصحية لمصر 2030م) برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة: إن تنامي الدعم المؤسسي لترسيخ الوعي بأهمية البحث العلمي وتذليل الصعوبات يهدف إلى دعم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م، مشيرة إلى أن جلسات المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر تتناول جلسات علمية حول الجديد والحديث في مجالات الطب المختلفة ومشاركات لشباب الأطباء حول تاثيرات التغيرات المناخية وعلاقتها بالصحة وتكيف الجهاز المناعي وجودة التعليم الطبي المستمر بجانب التطبيق العملي للذكاء الاصطناعي في مجالات الطب والجراحة.

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انعكاس للنهضة العلمية الكبيرة التي يشهدها قطاع الطب بالأزهر

أكد الدكتور محمد عبد العزيز الزيات، وكيل كلية طب البنين بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن انعقاد هذا المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر يعد امتدادًا للأحداث العلمية الكبيرة التي يشهدها قطاع الطب بجامعة الأزهر؛ جاء ذلك في كلمته في افتتاح المؤتمر الدولي الثالث لكليات الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة والذي يقام تحت عنوان: (الرؤية الصحية في لمصر 2030م) والذي يقام برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وقال الزيات: علينا أن نفخر جميعا بأبناء كلية طب الأزهر الذين امتد علمهم وعطائهم محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا فمنهم من تولى رئاسة جمعيات علمية مختلفة.

وأوضح الزيات أن الكلية شهدت تطورًا كبيرًا في مجال البحث العلمي حيث قامت بعقد عديد من الدورات التدريبية وورش العمل؛ لحث الأطباء على الاهتمام بالنشر الدولي مما أسهم في رفع تصنيف الجامعة محليا ودوليا.

وأضاف أن المجلة الطبية الدولية لكلية الطب رغم إنشائها عام 2020 إلا أنها حصلت على أعلى تقيم وهو 7 من  7 في تقيم المجلس الأعلى للجامعات عام 2021م، كما أنها أول مجلة من ثلاث مجلات مدرجة بدار النشر العالمية (السفير) وجار إدراجها في منصة سكوبس، لافتا إلى أن رئيس تحرير النيتشر العالمية ذكر أن المجلة الطبية الدولية لكلية الطب بجامعة الأزهر بالقاهرة تعد من أفضل الدوريات العلمية في مصر تصدر باللغة الإنجليزية في بنك المعرفة المصري وقد صدر عنها 42 عددًا في أربعة إصدارات سنوية شملت أكثر من ألف بحث علمي متميز في التخصصات الطبية الأكاديمية والإكلينيكية لباحثين من مصر ودول عربية وأجنبية.

الأزهر كليات الطب الدكتورة سوسن عبد الصبور جامعة الأزهر التعليم الطبي

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