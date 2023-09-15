عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول رد من بكين على تقارير اختفاء وزير الدفاع الصيني

وزير الدفاع الصيني
وزير الدفاع الصيني

امتنعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج عن التعليق على مزاعم وسائل الإعلام الغربية بشأن اختفاء وزير الدفاع الصيني لي شانج فو.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عندما طلب منها التعليق على التقارير المتعلقة بغياب وزير الدفاع الصيني عن أعين الجمهور: "لا أعرف شيئا عن الوضع الذي ذكرته".

وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تعتقد أن لي، الذي لم يظهر علنا منذ أسبوعين، طُرد ويجري التحقيق معه. 

وفي المقابل، تشير المواقع الإلكترونية في القطاع الصيني، ولا سيما محرك البحث بايدو، إلى لي شانج فو كوزير للدفاع وعضو في اللجنة العسكرية المركزية.

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

وزير الدفاع الصيني: التعاون الأمني مع إفريقيا يجلب المزيد من الاستقرار للعالم

وزير الدفاع الصيني لي شانج فو وزارة الخارجية الصينية الصين اختفاء وزير الدفاع الصيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

وصلت إلى معشر قريش وعبدة الأصنام | القصة الكاملة لأزمة داليا شوقي

موضوعات متعلقة

اختفاء وزير الدفاع الصيني يزيد التكهنات حول مصيره

وزير الدفاع الصيني: التعاون الأمني مع إفريقيا يجلب المزيد من الاستقرار للعالم

وصول وزير الدفاع الصيني إلى بيلاروس في زيارة رسمية

تستغرق 3 أيام.. وزير الدفاع الصيني يبدأ زيارته إلى بيلاروسيا

تستغرق 6 أيام.. وزير الدفاع الصيني يعتزم زيارة روسيا وبيلاروس

وزير الدفاع الصيني لـ هنري كيسنجر: ملتزمون ببناء علاقات مستقرة مع أمريكا

صفعة لأمريكا.. وزير الدفاع الصيني يلتقي قائد البحرية الروسية في بكين

ترشيحاتنا

ضربة لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أحد أهالي ضحايا درنة: لم نتوقع أن تكون العاصفة بهذه القوة

النشيد الوطني.. معلمة مغربية تروي قصة الساعات الأخيرة لتلاميذها المتوفين بسبب الزلزال

المسماري: الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر صحفي لأبطال فيلم الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ