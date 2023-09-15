أول رد من بكين على تقارير اختفاء وزير الدفاع الصيني

امتنعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج عن التعليق على مزاعم وسائل الإعلام الغربية بشأن اختفاء وزير الدفاع الصيني لي شانج فو.

وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، عندما طلب منها التعليق على التقارير المتعلقة بغياب وزير الدفاع الصيني عن أعين الجمهور: "لا أعرف شيئا عن الوضع الذي ذكرته".

وكانت صحيفة فايننشال تايمز ذكرت في وقت سابق نقلا عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تعتقد أن لي، الذي لم يظهر علنا منذ أسبوعين، طُرد ويجري التحقيق معه.

وفي المقابل، تشير المواقع الإلكترونية في القطاع الصيني، ولا سيما محرك البحث بايدو، إلى لي شانج فو كوزير للدفاع وعضو في اللجنة العسكرية المركزية.