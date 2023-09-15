عمره 10 سنوات.. بريطاني يتعرض لهجوم شرس من كلب شارد

انتشر مقطع فيديو قصير لحادث هز أرجاء مدينة ميدلاند البريطانية لطفل يتعرض لهجوم شرس من كلب خارج عن السيطرة أثناء ممارسة الرياضة خارج منزله.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، خرج الطفل حمد سامي، البالغ من العمر ١٠ سنوات فقط لممارسة كرة القدم في الفناء الخلفي للمنزل وبعد فترة قصيرة تتفاجأ بهجوم ضاري من كلب ضخم شارد في الشارع ليتسبب له في جروح بالغة في القدم والساق.

انقاذ حياة الطفل

ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة خلفية للمنزل هجوم شرس على الطفل استمر لمدة دقيقتين لم ينقذه منه سوى مرور سيدتين مصادفة ليهرولا لإنقاذ الطفل من خلال محاولتهن ابعاد الكلب.

وبرغم فشل السيدتين في ابعاد الكلب الشارد لمرتين متتاليتين إلا أنهن نجحن في المرة الثالثة في إنقاذ حياة الطفل محمد وانتشاله من أسفل اقدام الكلب

ونشر والد الطفل مقطع الفيديو مطالبا بضرورة ضبط ومراقبة حركة الكلاب في الشوارع حفاظا على ارواح السكان.

وقال الاب البالغ من العمر ٣٦ عاما، والذي يعمل في مصنع بالقرب من محل سكنه “ انشر هذا الفيديو الصادم بهدف التوعية والوقاية من مخاطر انتشار الكلاب في الشوارع دون رقيب، لقد كان ابني شجاعا بما يكفي للمقاومة والنجاة، ولكن الأمر كان سيصبح اسوآ إذا كان ابني الأصغر صاحب العامين فقط خارج المنزل"

وعلى الفور نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بعد إصابته التي وصفها الأطباء بالبالغة.