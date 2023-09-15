عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عمره 10 سنوات.. بريطاني يتعرض لهجوم شرس من كلب شارد

طفل يتعرض لهجوم شرس
طفل يتعرض لهجوم شرس من كلب

انتشر مقطع فيديو قصير لحادث هز أرجاء مدينة ميدلاند البريطانية لطفل يتعرض لهجوم شرس من كلب خارج عن السيطرة أثناء ممارسة الرياضة خارج منزله.

txt

عامل يتخلص من كلب بربطه في عامود إنارة بالمنوفية

txt

كلب أمريكي يهاجم الأشخاص في شارع ببريطانيا

وبحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية، خرج الطفل حمد سامي، البالغ من العمر ١٠ سنوات فقط لممارسة كرة القدم في الفناء الخلفي للمنزل وبعد فترة قصيرة تتفاجأ بهجوم ضاري من كلب ضخم شارد في الشارع ليتسبب له في جروح بالغة في القدم والساق.

انقاذ حياة الطفل

 

ويظهر في الفيديو الذي سجلته كاميرا مراقبة خلفية للمنزل هجوم شرس على الطفل استمر لمدة دقيقتين لم ينقذه منه سوى مرور سيدتين مصادفة ليهرولا لإنقاذ الطفل من خلال محاولتهن ابعاد الكلب.

 

وبرغم فشل السيدتين في ابعاد الكلب الشارد لمرتين متتاليتين إلا أنهن نجحن في المرة الثالثة في إنقاذ حياة الطفل  محمد وانتشاله من أسفل اقدام الكلب 

ونشر والد الطفل مقطع الفيديو مطالبا بضرورة ضبط ومراقبة حركة الكلاب في الشوارع حفاظا على ارواح السكان.

 

وقال الاب البالغ من العمر ٣٦ عاما، والذي يعمل في مصنع بالقرب من محل سكنه “ انشر هذا الفيديو الصادم بهدف التوعية والوقاية من مخاطر انتشار الكلاب في الشوارع دون رقيب، لقد كان ابني شجاعا بما يكفي للمقاومة والنجاة، ولكن الأمر كان سيصبح اسوآ إذا كان ابني الأصغر صاحب العامين فقط خارج المنزل" 

 

وعلى الفور نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية اللازمة بعد إصابته التي وصفها الأطباء بالبالغة.

فيديو كلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبر الإفريقي| 4 قنوات مجانية تنقل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

بعد كارثة درنة الليبية.. دولة عربية جديدة مهددة بفيضان مدمر

الأرصاد: عودة عاصفة التنين مع بداية الخريف.. وتوقعات بارتفاع معدل الأمطار

بي إن سبورتس تعلن قراراها النهائي بشأن إذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة

كل عيل من راجل.. قهوجي المنيرة مصدوم بسبب حقيقة نسب أبنائه الأربعة

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

بعد احتفاله المستفز.. حنبعل المجبري يفاجئ محمد صلاح بهذه الرسالة

وصلت إلى معشر قريش وعبدة الأصنام | القصة الكاملة لأزمة داليا شوقي

موضوعات متعلقة

رحلة لسطح القمر.. وكالة الفضاء اليابانية تعلن تفاصيل جديدة عن المركبة التابعة لها

حل لغز عن مرض الزهايمر حيّر العلماء عقودًا

ماذا نأكل لتجنبه؟.. أسباب انتشار الكآبة في فصل الخريف

وباء يجتاح مدينة درنة بعد إعصار دانيال المدمر

إنقاذ حياة شاب بعد 6 أيام تحت الأنقاض بدرنة

موعد انتهاء الموجة..حرائق الغابات تشعل دول اوروبا

مزّق زوجته 20 قطعة ورماها في الزبالة.. فاجعة بشعة هزت شوارع الكويت|تفاصيل

فلوس بالكوم.. حفل سبوع لطفل رضيع تشعل السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

ضربة لإسرائيل.. وزير الخارجية الأمريكي: يجب العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أحد أهالي ضحايا درنة: لم نتوقع أن تكون العاصفة بهذه القوة

النشيد الوطني.. معلمة مغربية تروي قصة الساعات الأخيرة لتلاميذها المتوفين بسبب الزلزال

المسماري: الجيش الليبي فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة

استبعاد لاعب من قائمة الأهلي.. مفاجأة كولر في السوبر الإفريقي

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انطلاق المؤتمر صحفي لأبطال فيلم الإسكندراني

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشمر المغلي؟

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

فيديو

مهرجان الجونة «مش بيت أبويا».. بشرى ترد بقوة على زملائها بالوسط الفني

حذر إمام عاشور .. هل يفاجئ كولر اتحاد العاصمة بالدفع بـ مسمار النص ؟ «فيديوجراف»

النجم الساطع 2023| ختام أكبر تدريب عسكري في الشرق الأوسط بمشاركة 8000 مقاتل من 34 دولة .. تدريبات غير نمطية للدول المشاركة .. وتأكيد على العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن

ملوش علاج .. فيروس خطير يعاود الظهور من جديد.. ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ