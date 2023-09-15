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رئيس التحرير
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أخبار البلد

البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" لتقديم عروض توفير ومكافآت للعملاء

صدى البلد

بهدف تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء؛ البريد المصري يطلق تطبيق "إنترتينر" بالتعاون مع شركة "ذا إنترتينر" لتقديم عروض توفير وبرامج ولاء ومكافآت متميزة للعملاء.

صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: بأن إطلاق الهيئة لتطبيق "إنترتينر" يمثل إضافة قوية للمزايا التي تقدمها الهيئة للعملاء؛ حيث إنه يقدم العديد من عروض التوفير المتميزة للمستخدمين؛ من خلال توفير عروض وخصومات وبرامج ولاء تتناسب مع احتياجاتهم عبر أكثر من ٦٠٠ علامة تجارية داخل مصر بالإضافة إلى عدد كبير من العلامات التجارية خارج مصر؛ بما يمكن العملاء من الوصول إلى مجموعة واسعة من العروض والخصومات في مختلف أنحاء العالم بجودة عالية وعروض وخدمات تنافسية؛ بما يوفر تجربة فريدة لعملاء البريد المصري.

 وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن إطلاق تطبيق "إنترتينر" يأتي استكمالا لجهود الهيئة نحو تطوير خدماتها، مؤكدا أن التطبيق سيوفر للعملاء مميزات تتناسب مع جميع المستخدمين بما يمكنهم من البحث عن مراكز البيع المجاورة والحصول على أفضل العروض على المنتجات الاستهلاكية التي تقدمها شركة "ذا إنترتينر" عبر تطبيقها الإلكتروني من مصر ومختلف أنحاء العالم، بما يُمكِّن جميع العملاء في مصر من الاستفادة من العروض والخصومات التي يقدمها التطبيق.

ومن جانبه قال أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا إنترتينر": "من خلال شراكتنا مع البريد المصري، أحد أهم الكيانات الاقتصادية فى مصر ويتمتع بتاريخ غني والتزام لا يتزعزع بالابتكار، نبدأ رحلة مثيرة لتقديم تطبيق "إنترتينر" إلى السوق المصرية، نهدف إلى تقديم عروض وخصومات "إنترتينر" الشهيرة للمستخدمين بقيمة "اشترِ واحداً واحصل على الآخر مجانًا".. وغيرها من الخصومات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية". 

وأوضح أحمد جابر، الرئيس التنفيذي لشركة "ذا إنترتينر"، أن من خلال هذه الشراكة المتميزة مع البريد المصري نتطلع إلى أن نشارك بتفاعل في التكنولوجيا والتطوير المزدهر في مصر من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل (القطاعات المصرفية، والتجزئة، والاتصالات.. والمزيد من القطاعات الأخرى)، ونحن على أهبة الاستعداد لأن نكون ضمن المشهد الرقمي في مصر، ويرمز هذا التعاون إلى فصل جديد في قصتنا حيث يعكس تفانينا المشترك في تقديم قيمة وتجارب لا مثيل لها للشعب المصري، ويسعدنا أن نكون جزءًا من هذه المرحلة التحويلية الهامة. 

جدير بالذكر أن "ذا إنترتينر" هي شركة رائدة تسعى إلى توفير أفضل العروض و الخصومات للمستخدمين من خلال العديد من العلامات التجارية على مستوى العالم؛ تم تأسيسها لأول مرة في عام 2001، ثم انتقلت لاحقًا إلى شركة تعتمد على البيانات مع إطلاق تطبيق "إنترتينر" الحائز على جوائز عديدة منذ عام 2013. 

وقد نمت الشركة بهدف التميز في كل مكان تتواجد فيه من خلال تقديم أفضل العروض عبر العلامات التجارية الشهيرة للمأكولات والترفيه والتسلية والفنادق في جميع أنحاء العالم؛ وفي عام 2022، بدأت شركة "ذا إنترتينر" في التركيز على تطوير طرق الدفع كجزء من استراتيجيتها لتصبح شركة للتكنولوجيا المالية من خلال إطلاق العروض المرتبطة بالبطاقة/حلول الدفع في دولة الإمارات العربية المتحدة مع خطط لتوسيع هذه الخدمة في الشرق الأوسط بالإضافة إلى ذلك، بدأت شركة "ذا إنترتينر" أعمال التوصيل في الإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتفتخر شركة "ذا إنترتينر" الآن بحضورها في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة وبقية دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة؛ وتتمتع الشركة بنمو هائل بفضل شبكة الشركاء القوية وأعمال الولاء للشركات المزدهرة وقاعدة واسعة من العملاء؛ وتؤمن شركة "ذا إنترتينر" بأن "التجربة هي كل شيء"، مما أدى إلى شغفها لخلق تجارب لا تُنسى لكل من العملاء والموظفين منذ إطلاق تطبيقها الرقمي، ساعدت الشركة العملاء فى التداول عبر الإنترنت تحديداً التجارة الإلكترونية بشقيها B2B شركات إلى شركات و B2C شركات إلى المستهلكين على توفير ما يزيد على مليار دولار.

يذكر أن تطبيق "إنترتينر" قادم من دبي إلى القاهرة ويتميز بمئات العروض "اشترِ واحدًا واحصل على الآخر مجانًا"، وخصومات بنسبة مئوية أخرى بالاعتماد على تكنولوجيا خاصة إلى السوق في مصر.

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