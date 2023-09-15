بسبب الإعصار دانيال.. فنانة سورية تفقد ابن شقيقتها وأسرته في ليبيا| تفاصيل

أعلنت الفنانة السورية مها المصري، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن فقدان ابن شقيقتها وزوجته وأولاده، في مدينة درنة الليبية، بسبب الإعصار دانيال.

وكتبت مها المصري: “ابن أختي وزوجته وأولاده مفقودين في درنة، سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام وكنيسة، يلي بيعرف أي شي عنهن؛ يبعتلنا.. اسمه فتح الله منصف بن طاهر.. يا رب يرجعوا بخير وسلامة”.

الإعصار دانيال

وأعلن وزير الصحة الليبي المكلف من البرلمان عثمان عبد الجليل، أمس الخميس، عن دفن 3000 جثة، في مقابر جماعية، وأن هناك 2000 جثة لم تدفن بعد.

وأضاف وزير الصحة الليبي، أن فرق الإنقاذ تواصل البحث تحت أنقاض البيانات المدمرة وسط درنة.

ولفت عبد الجليل إلى أن مجموعة من الغواصين يمشطون مياه البحر قبالة سواحل درنة.

وقال وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان محمد دومة، أمس الخميس، إن ليبيا تواجه كارثة كبيرة لم تشهدها منطقة حوض المتوسط من قبل، مضيفاً أن الحكومة تخشى كثيرا من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات.

وأضاف وزير المياه في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أن أغلب آبار المياه طمرت أو لوثت.

ولفت دومة إلى أن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة متضررة بشكل كبير جدا.

وأعلن جهاز الإسعاف في ليبيا، عن إحصاء أكثر من 5500 جثة، و10 آلاف مفقود، و7 آلاف جريح، ولا حصيلة نهائية حتى الآن.

ورجح رئيس بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي، ارتفاع عدد القتلى في المدينة الليبية المنكوبة التي ضربها الإعصار إلى 20 ألفا.

وقال في تصريحات تلفزيونية، إن السلطات لم تتمكن بعد من إحصاء الأضرار بشكل نهائي، لكن "الأعمال جارية من أجل ذلك".