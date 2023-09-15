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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفيدة كريمان تكشف عن آخر صورة لجدتها قبل وفاتها

كريمان
كريمان

نشرت مروة شيرين، حفيدة الفنانة الراحلة كريمان، آخر صورة لجدتها، التي وافتها المنية منذ أيام قليلة، بعد صراع مع المرض. 

وعلقت مروة شيرين، على الصورة، التي نشرتها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إلى جدتي الجميلة، الأم العظيمة، الحماة الصديقة، الأخت الحنونة، العمة والخالة الطيبة والبنت البارة، العالم أصبح خاليا، وفُقد إنسان جميل، لكن إن شاء الله وجودك حاليا في مكان أجمل بكثير، شكرا على كل شيء، وجودك كان ضهر وسند لينا، إلى لقاء آخر، ونكمل أحاديثنا سوا، بحبك”. 

كريمان 

وأضافت مروة شيرين : لا تنسوها من دعائكم.. اللهم لا تحرمنا أجرها ، ولا تفتنا بعدها ، اللهم آمين .. اللهم تجاوز عن سيئاتها واحفظها فى قبرها ، واربط على قلب ذويها بالصبر والسلوان.. اللهم ارحم روحاً صعدت إليك ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء.. اللَّهُمَّ افرش قبرها من فراش الجنة وأخرجها من ظلمات قبرها هذا إلى نور جنتك ، وارزقها منزلًا مباركًا في جوار حبيبك المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.. اللَّهُمَّ أسألك بعظمتك وجلالتك أن تيمِّن كتابها وتيسِّر حسابها وتثقل ميزان حسناتها وتثبِّتها على الصراط المستقيم وترزقها بجنتك يا أرحم الراحمين.. اللَّهُمَّ ارحمها يوم السؤال يوم لا ينفعها جاه ولا مال ، وثبتها عند السؤال واسقها من حوض نبيك سقاية لا تظمأ بعدها أبدًا إنك على كلِّ شيءٍّ قدير. 

كريمان

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كريمان 

ولدت كريمان عام 1936، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.

وقبل عامين، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لـ كريمان، فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.

الفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو.

وبدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت “قيصر وكليوباترا ” وعملت كطفلة في الإذاعة، واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو.

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