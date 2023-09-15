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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

باسم عكاشة أمينا عاما للتنظيم في حزب حماة المستقبل

باسم عكاشة
باسم عكاشة

أصدر المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، قرارا تنظيميا، بتعيين باسم عكاشة، أمينا عاما للتنظيم بالحزب، على أن يبدأ مهامه بدءا من تاريخ قرار التعيين.

وقال المهندس علي عبده، في بيان، إن باسم عكاشة، أحد أعمدة حزب حماة المستقبل، حيث بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية مذ كان يشغل منصب أمينا عاما مساعدا للتنظيم بالحزب.

وأشار إلى دوره الفاعل والكبير في تنشيط أمانة التنظيم وتفعيل دورها، ما كان له أثرا طيبا على العمل داخل حزب حماة المستقبل.

بدوره، تقدم باسم عكاشة، أمين عام التنظيم بحزب حماة المستقبل، بالشكر والتقدير للمهندس علي عبده رئيس الحزب، على هذه الثقة الكبيرة، واعدا بتقديم أقصى جهد سبيلا لارتقاء العمل داخل حزب حماة المستقبل.

وأضاف أمين عام التنظيم، أن توجهات الحزب تسير وفق العمل لصالح الوطن والمواطن، وتقديم كل ما يرضي المواطن المصري لكي نحظى بثقته الغالية على الرغم من رفض البعض فكرة العمل الحزبي نتيجة بعض التصورات الموروثة ونتيجة أخطاء وقعت فيها بعض الأحزاب نتيجة ممارسات أثرت سلبا على الصورة العامة للعمل الحزبي في مصر.

ولفت باسم عكاشة، إلى أن تعليمات رئيس الحزب منذ البداية، هي العمل بتجرد تام داخل حزب حماة المستقبل ورفض العمل من منطلق المصالح الشخصية وتقديم أقصى جهد لخدمة المواطن، لذلك هناك انتقائية في اختيارات الشخصيات القيادية بالحزب والأمناء، مقدما الشكر لأمناء المحافظات والأقسام على جهودهم خلال الفترة القليلة المقبلة رغم التحديات، مؤكدا افتتاح الحزب لعدد من الأمانات بالمحافظات والمدن خلال الأسابيع المقبلة.

حزب حماة المستقبل

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