الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين بالوادي الجديد

تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد تم الانتهاء من تنفيذ البرنامج التدريبي للمعلمين بالتعاون بين مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة ومديرية التربية والتعليم تحت عنوان " الكشف المبكر عن الاضطرابات النمائية لدى طلاب المدارس" ، والذي استهدف تأهيل وتدريب ٩٠ معلم ومعلمة من مختلف مدارس إدارة الخارجة التعليمية؛ لاكتشاف الاضطرابات و آليات التعامل الأمثل مع أصحابها.

هذا ومن المقرر تنفيذ البرنامج التدريبي بكافة مراكز المحافظة خلال الأيام القادمة؛ لتوسيع نطاق الاستفادة من البرنامج وتأهيل أكبر عدد من المعلمين.