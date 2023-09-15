السوبر الإفريقي.. اتحاد العاصمة الجزائري يتقدم على الأهلي 1-0 في شوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة نهائي السوبر الإفريقي، بتقدم اتحاد العاصمة الجزائري على النادي الأهلي، بهدف دون رد، في المباراة المقامة حاليا على ملعب الملك فهد، على بطولة السوبر الإفريقي، في السعودية.

واحتسب الحكم ضربة جزاء بعد تدخل مروان عطية على لاعب اتحاد العاصمة الجزائري في الدقيقة 40 من عمر اللقاء وتقدم لتسديدها زين الدين بلعايد .

تفاصيل الشوط الأول من مباراة السوبر الإفريقي



ألغى الحكم هدف للنادي الأهلي في الدقيقة السادسة في شباك اتحاد العاصمة الجزائري بعد تسديدة إمام عاشور القوية سقطت من يد حارس مرمي اتحاد العاصمة الجزائري ليخطفها كهربا ويسجلها وألغها الحكم بداعي التدخل الخاطئ.



في الدقيقة العاشرة تصدي محمد الشناوي لرأسية توميسانج.

وفي الدقيقة 13 نجح فريق اتحاد العاصمة في عمل هجمة مرتده عن طريق توميسانج ومررها لـ بو سليم قبل ان يتدخل محمد عبدالمنعم ويخرجها.

في الدقيقة 16 أضاع رضا سليم كرة بعد خطفها من بين مدافعي اتحاد الجزائر ة وسددها بين يدي الحارس.



وفي الدقيقة 25 كان محمود كهربا قريب من تسجيل هدف قبل تدخل لاعبي اتحاد العاصمة ويسقط داخل المنطقة ورفض الحكم احتسابها.

تشكيل الأهلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني- رامي ربيعة- محمد عبدالمنعم- على معلول.

خط الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أليو ديانج.

الهجوم: حسين الشحات- رضا سليم- محمود عبدالمنعم كهربا.



تشكيل اتحاد العاصمة :

حراسة المرمى: أسامة بينبوت

خط الدفاع: زين الدين بلعايد – أسامة شيتا – عبد الفتاح بلقاسم – براهيم بن زازا

خط الوسط: نبيل لعماري – إسلام فتوحي – توميسانج إوريبوني – سعدي راضواني.

خط الهجوم: آدم عليلات– خالد بوسليو.