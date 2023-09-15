هانيا الحمامي تهزم نور الشربيني وتتوج ببطولة قطر الدولية للإسكواش

توجت هانيا الحمامي لاعبة المنتخب الوطني ونجمة نادي وادي دجلة، بلقب بطولة قطر الدولية للإسكواش، والمقامة في العاصمة القطرية "الدوحة" خلال الفترة من 9 وحتى 15 سبتمبر الجاري، والبالغ مجموع جوائزها 187 أإلف دولار.

وحصدت "الحمامي" اللقب

، بعد تغلبها على مواطنتها نور الشربيني بنتيجة 3-2، في ريمونتادا كبيرة بعدما تأخرت بشوطين لشوط، قبل أن تعود في النتيجة وتحصد لقب البطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "9-11، 11-9، 9-11، 11-9، 11-6"، في مباراة استمرت 85 دقيقة من اللعب.

واستهلت لاعبة وادي دجلة مشوارها في البطولة بالفوز على زميلها هنا رمضان في دور الـ32 بنتيجة 3-1، ثم تفوقت على الماليزية "سيفا سوبرامانيم" بنتيجة 3-0 في ثمن النهائي، قبل أن تقصي الإنجليزية "جينا كيندي" من ربع النهائي بنتيجة 3-1، وبعدها استطاعت التفوق على الأمريكية -من أصول مصرية- أماندا صبحي بنتيجة 3-0 في نصف النهائي.