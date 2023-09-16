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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية.. ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق؟.. ميريهان حسين تبرز جمالها على البحر

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

محتشمة وأنيقة.. هبة مجدي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

 

حرصت الفنانة هبة مجدي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

 

ماذا يحدث لجسمك بعد الطلاق ؟

 

يتسبب الطلاق في مشاكل نفسية وصحية خطيرة، وذاك بسبب الحزن الشديد الذي يصاب به الشخص والحسرة التي يشعر بها بعد تجربة صعبة مر بها.

 

ماذا يفعل الجزر للحامل والطفل؟

 

قدمت الدكتورة أمينة شعلان، خبيرة التغذية العلاجية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، فوائد عصير الجزر للحامل والطفل.

 

مع فصل الخريف .. مشروبات فعالة في تخفيف أعراض الجيوب الأنفية

 

يعاني مرضى الجيوب الانفية في هذا الوقت من العام من زيادة الأعراض، وتفاقمها بشكل كبير، مما يتسبب لهم بالكثير من الضيق، وبالرغم من إستخدام الأدوية، إلا أنها لن تعطي مفعول كامل في القضاء على الاعراض.

 

بملابس ملفتة.. ميريهان حسين تبرز جمالها في جلسة تصوير على البحر

 

شاركت الفنانة ميريهان حسين ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع “إنستجرام”، صورا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها على البحر.

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