نائب رئيس جامعة الأزهر: أداء مشرف لنادي ريادة الأعمال بمسابقة «الأكاديمية العربية»

أشاد الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على نادي ريادة الأعمال بالجامعة، بالمشاركة المتميزة لنادي ريادة الأعمال في فعاليات مؤتمر ريادة الأعمال الذي نظمته الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية بمدينة العلمين الجديدة.

وثمن مشاركة طلاب النادي بمسابقة رالي ريادة الأعمال واختيارهم ضمن أفضل الفرق التى تأهلت إلى المرحلة النهائية من بين 1800 مشروع تنافست في المسابقة، من بين 38 جامعة حكومية وخاصة على مستوى مصر، بدعم دائم ومتصل من فضيلة الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة.

وأفاد الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير نادي ريادة الأعمال بأن النادي يشارك للعام الثاني على التوالي في هذه المسابقة بأكبر عدد من الفرق الطلابية على مستوى الجامعات المصرية؛ مما يعكس دور النادي في دعم المبتكرين من طلاب وطالبات الجامعة في جميع الكليات ونشر مفهوم وثقافة ريادة الأعمال والابتكار بين منسوبي الجامعة.

وخلال المؤتمر شارك الدكتور محمد جلال بمحاضرة عن تجربة جامعة الأزهر الناجحة في مجال ريادة الأعمال من خلال الندوة التى أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر وبمشاركة ممثلي الجامعات والمؤسسات من ألمانيا ومصر والبحرين والسودان والسعودية والتي لاقت إشادة كبيرة من ممثلي المؤسسات التعليمية والجامعات المشاركة.

ووصل فريقان من جامعة الأزهر تحت إشراف الدكتورة آية محمد، نائب مدير نادي ريادة الأعمال إلى المرحلة النهائية؛ حيث شارك الطالب عبد الرحمن عصام، بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بالقاهرة، بمشروع إنتاج البلاستيك الحيوي من المخلفات العضوية لمصانع الأغذية باستخدام التكنولوجيا الحيوية؛ حيث يستخدم البلاستيك الحيوي في صناعة المستلزمات الطبية والدوائية.

وشارك الفريق الثاني EO-Tech والمكون من طلاب كلية الهندسة: الطالب: عز الدين أيمن عويس فرحات، والطالب: عمر محمد يوسف، والطالب: إسلام محسن، والطالب: عمار أشرف محمد، والطالبة: إسراء سيد رشاد، وكانت فكرة المشروع هي تطوير ماكينات CNC LASER باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ويتم ذلك بإضافة خاصية التحكم عن بعد وإنشاء خدمات تكنولوجية حديثة من شأنها جعل صناعة الماكينات أوفر وأكثر اعتمادية وتسهل في تحقيق رؤية مصر 2030م عن طريق توفير فرص عمل لشباب الخريجين وتوفير العملة الأجنبية ودعم الاقتصاد المعرفي للدولة.