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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش النيجيري: مصرع 151 مسلحا واعتقال 456 آخرين بجميع أنحاء البلاد

الجيش النيجيري
الجيش النيجيري

أعلن الجيش النيجيري مقتل 151 مسلحا واعتقال 456 آخرين، خلال الأسبوعين الماضيين في عمليات مختلفة في جميع أنحاء نيجيريا.

وقال إدوارد بوبا، المتحدث باسم الجيش النيجيري، للصحفيين في العاصمة أبوجا، إنه تم إطلاق سراح عشرات الرهائن أيضًا خلال هذه الفترة، بينما شرعت القوات في عمليات التطهير، بحسب ما أوردته وكالة "شينجوا" الصينية.

وأضاف بوبا: إنه خلال هذه الفترة، عثرت القوات على أسلحة وذخائر مختلفة أثناء مداهمة مخابئ العصابات الإجرامية في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن القوة النارية المتفوقة للقوات النيجيرية خلال المعارك مع العصابات الإجرامية، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الوسطى من البلاد مما أدى إلى ارتفاع عدد الضحايا في معسكرات المسلحين. 

نيجيريا الجيش النيجيري أبوجا الرهائن

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