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مرأة

تعرف على فوائد العسل الأسود قبل النوم

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد العسل الأسود قبل النوم.

يقوم العسل عند تناوله قبل النوم على علاج ضعف عضلة القلب والعمل على تقويتها وسرعة النبضات.

يحارب العسل ظهور الشيخوخة المبكرة.
من أبرز فوائد العسل قبل النوم أنه يقي الجسم من الإصابة بجميع أنواع السرطانات.

يساعد على وقاية المعدة من الحرقة لأنه يساعد على منع ارتفاع نسبة الحموضة في المعدة.

يساعد على تقوية كريات الدم البيضاء لاحتوائه على العديد من المعادن.

يحد العسل من انسداد الشرايين وذلك عن تناول ملعقة قبل النوم.

من أهم فوائد العسل الأسود قبل النوم حماية الجسم من الفيروسات والبكتريا الضارة لأنه يحسن عمل الجهاز المناعي لدي الجسم والعمل على تطهير الجهاز الهضمي.

من فوائد العسل قبل النوم أنه يمد الجسم بالطاقة اللازمة للجسم.

يساعد على تخليص الجسم من الوزن الزائد لأن لديه القدرة على حرق الدهون.
 

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