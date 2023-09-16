قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الفولية فى المنزل مثل الجاهزة.

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مكونات عمل الفولية:-

طريقة عمل الفولية:

مكونات عمل الجرانولا:

طريقة عمل الجرانولا:

الفولية من حلوى المولد المميزة التى لها شعبية كبيرة ويعشقها الكبار والصغار ولها قيمة غذائية عالية، ويسهل تحضيرها فى المنزل.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الفولية.

مكونات عمل الفولية:-

نصف كيلو فول سوداني محمص ومقشر

كوب سكر أبيض

عصير نصف حبة ليمون

ملعقتان كبيرتان عسل جلوكوز

ملعقتان كبيرتان ماء

طريقة عمل الفولية:

- نضع الماء والسكر وعسل الجلوكوز في قدر على النار، ونتركهم حتى الغليان.

- نضيف له عصير الليمون ونترك الخليط حتى يصبح كراميل أبيض، ثم نرفعه من على النار.

- نضع القليل منه على الفول السودانى ونقلب حتى يغطى الكراميل كل حبات الفول السودانى.

- نحضر صينية مدهونة زيت غير لاصقة، ونفرد عليها الفول السودانى ونقطعه وهو ساخن، ثم نتركه ليبرد تمامًا، ثم نكسره ونقدمه

وبالهنا والشفا.