قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طريقة عمل الفولية فى المنزل مثل الجاهزة.
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مكونات عمل الفولية:-
طريقة عمل الفولية:
مكونات عمل الجرانولا:
طريقة عمل الجرانولا:
الفولية من حلوى المولد المميزة التى لها شعبية كبيرة ويعشقها الكبار والصغار ولها قيمة غذائية عالية، ويسهل تحضيرها فى المنزل.
وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الفولية.
مكونات عمل الفولية:-
نصف كيلو فول سوداني محمص ومقشر
كوب سكر أبيض
عصير نصف حبة ليمون
ملعقتان كبيرتان عسل جلوكوز
ملعقتان كبيرتان ماء
طريقة عمل الفولية:
- نضع الماء والسكر وعسل الجلوكوز في قدر على النار، ونتركهم حتى الغليان.
- نضيف له عصير الليمون ونترك الخليط حتى يصبح كراميل أبيض، ثم نرفعه من على النار.
- نضع القليل منه على الفول السودانى ونقلب حتى يغطى الكراميل كل حبات الفول السودانى.
- نحضر صينية مدهونة زيت غير لاصقة، ونفرد عليها الفول السودانى ونقطعه وهو ساخن، ثم نتركه ليبرد تمامًا، ثم نكسره ونقدمه
وبالهنا والشفا.