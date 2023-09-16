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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"شاطىء بلا مخلفات".. وزارة البيئة تطلق حملة توعية

صدى البلد

أطلقت وزارة البيئة حملة توعية لحماية وتنظيف  الشواطىء تحت عنوان “ شاطيء بلا مخلفات ” من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الالمانى giz وجمعية حماية البيئة فى الفترة من ١٥ الى ١٧ سبتمبر بمدينة الإسكندرية وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر حيث يتم تنفيذ حملات نظافة ببعض الشواطىء المصرية كمدينتى الإسكندرية وراس البر.

رفع الوعى البيئى

وتهدف الحملة إلى رفع الوعى البيئى بالحفاظ على نظافة الشواطىء المصرية والبيئة البحرية من التلوث بالمخلفات من خلال المشاركة المجتمعية لكافة الفئات العمرية من الشباب والأطفال والمرأة وذوى الهمم.

 

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