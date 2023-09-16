هل مصر مهددة بحدوث تقلبات جوية؟.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخريف

ردت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على سؤال بشأن " هل مصر كانت مهددة من اعصار دانيال الذي ضرب ليبيا؟ وهل الخطر ده ممكن يتكرر".

قالت عضو المركز الإعلامي لـ هيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن فكرة حدوث تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة، أمر غير وارد، متابعة انه وجود ما يسمى بـ عاصفة التنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة أمرغبر وارد تماما.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الوضع الجوي حاليًا مستقر، وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020؛ نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، ولم يتم تسجيلها في السنوات اللاحقة.

إعصار دانيال ليبيا



وفي السياق نفسه أشارت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن فصل الخريف قد يشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، نتيجة للتغيرات المناخية.